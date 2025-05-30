無人機干擾驚嚇鳥群 台江國家公園開罰

台南曾文溪口鷗科水鳥群起飛翔，十分壯觀。（李正峰提供）

2025/05/30 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南沿海濕地目前正是鷗科水鳥最熱鬧的時節，台南市鳥友李正峰28日下午前往曾文溪口北岸的新浮崙汕，拍攝鷗科水鳥，發現有人飛無人機干擾候鳥，正在休息或覓食的水鳥受到驚嚇，整群飛起四散。台江國家公園管理處當天下午也有發現有人飛無人機干擾鳥群，並追查到行為人，當場開單告發。

李正峰表示，新浮崙汕濕地當地鳥況十分豐富，主要以鷗科水鳥為主，有普通燕鷗約200隻、鳳頭燕鷗至少60隻以上，另外還有紅燕鷗、紅嘴鷗、蒼燕鷗、黑腹燕、白翅黑燕鷗、小燕鷗等，而且他還第一次在這裡看到黑尾鷗和尖尾鷸，鳥況相當不錯。

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不過，當下卻發現有人在飛無人機，前後約半小時，水鳥受到驚嚇，整群飛起四散，實在很討厭。他質疑當地是台江國家公園範圍，飛無人機干擾候鳥是否已觸法？

台江處表示，依據台江國家公園區域內禁止事項第9點規定，未經申請許可操作超輕型載具及其他騷擾野生動物、破壞原有生態功能或妨礙公眾安全之活動。經舉發及確認有以上行為，將處以3000元罰鍰。當天下午，該處六孔管理站人員也有發現有人操作無人機干擾鳥群，已當場告發開罰。

台江處表示，在台江國家公園範圍內操作無人機須提出申請，再審核評估其是否對環境生態影響，民眾如有發現無人機正在干擾鳥群，可通報保七台江分隊查緝、制止，該處也會派員加強巡查。

無人機飛到曾文溪口北岸的新浮崙汕，嚴重干擾了當地棲息的候鳥觀。（李正峰提供）

棲息於曾文溪口北岸新浮崙汕的鳳頭燕鷗等鷗科水鳥。（李正峰提供）

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