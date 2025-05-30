高市7049智慧停車格行動支付繳費 新戶5折優惠延至6月底

高市設置7049格智慧停車格。（資料照）

2025/05/30 12:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市積極建置智慧科技停車位，設置7049格智慧停車格，每年將可節省1052萬張紙本單據，為鼓勵用行動支付繳停車費，推出抽獎暨新用戶5折優惠活動，4月開跑至5月底，逾25萬民眾綁定使用，交通局宣布活動展延1個月，優惠6月30日才截止。

交通局表示，高市持續建置智慧停車格，近期於新堀江商圈、捷運橘線美麗島站、前金站等周邊商，再新增684個智慧停車格，截至目前，全市已設置7049格智慧停車格，估計每年可減少約13公噸的碳排放，達到節能減碳的永續目標。

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停放智慧停車格的車輛於離場15分鐘後，即可透過11家行動支付APP繳費，免再出門赴超商補單繳費，而且可以享折扣優惠，交通局強調，行動支付APP不僅可即時查詢與繳費，還會提醒繳費期限，協助民眾避免逾期罰款，繳費成功後，系統也會立即更新，避免重複繳費。

交通局表示，只要在停車費繳納期限內、停車次日起14天內，透過合作的11家行動支付APP繳費，包括一卡通 MONEY、Pi拍錢包、街口支付、歐付寶、遠傳心生活、車麻吉、停車大聲公、uTagGo、悠遊付、橘子支付及全支付等，新用戶即可享5折優惠、舊用戶也有95折優惠。

此外，每繳費一次即累積一次抽獎機會，獎項包含iRobot掃地機器人、伊萊克斯空氣清淨機等多項好禮，兼具便利、省錢與環保三大效益，原本只到5月底的活動，因迴響大且還有成長空間，決定延長至今年6月30日止，活動資訊請至高雄市政府交通局官網查詢。

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