5國新住民台南慶端午彩妝賽 還端越南粽、台灣粽大PK

大台南美姿禮儀造型職業工會與移民署台南第一服務站，邀集5國新住民與台灣職訓學員們體驗台灣過端午節吃肉粽的特有風俗。（圖：大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

2025/05/30 11:55

〔記者王俊忠／台南報導〕長年協助政府勞動部辦理職訓的大台南美姿禮儀造型職業工會，與移民署台南第一服務站利用端午節前夕邀集新住民職訓班的5國學員在工會教室舉行慶端午活動，各國學員進行彩妝設計競賽，同時享用香噴噴的肉粽，還端出越南粽與台灣粽大PK，體驗台灣過端午節的特有風俗。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為協助新住民待業者接軌就業市場，積極與委外訓練單位合作，並依現今產業需求及就業趨勢，整合培訓單位的師資、設備及資源，在每年度持續規劃辦理多元類別的職業訓練課程，且優先錄訓有意參訓的新住民，提高新住民就業技能與職場競爭力。

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此次時尚美容專才新住民班的30名受訓學員，在大台南美姿禮儀造型職業工會接受342小時專業訓練，課程涵蓋美膚保養、專業彩妝設計、美體與足體按摩、美甲藝術等，可培養其成為未來職場上的美容師、彩妝師、美體按摩師、美甲師等專才。

此班學員相當國際化，有來自越南、中國與港澳地區配偶、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等國新住民與台灣女性，學員們並各展所長，進行彩妝造型交流賽，利用端節活動也觀摩學員彼此的技藝所得。工會表示，這可讓學員們獲得自信、也凝聚對未來職涯的希望與前進動力。

而慶祝端午節，不能免俗就是吃粽子了，活動現場也來個越南粽與台灣粽的大PK，有越南新住民分享說，在越南是過年時吃粽子，越南北部的方形粽和南部長形粽雖然造型有別，但餡料皆為糯米、綠豆及豬肉，配料不如台灣粽多元豐富，但口感仍相當Q彈，且每顆越南粽將近1公斤重，紮實份量足供4到6人同時享用。新住民品嚐兩國粽子後有感而發地說，對於已在台灣落地生根的她們，不論是台灣粽還是越南粽，其實都是「家鄉粽」了！

5國新住民與台灣職訓學員們大塊朵頤台灣粽與越南粽的差異。（圖：大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

5國新住民與台灣職訓學員們交流、比試彩妝技藝賽，獲獎者接受表揚。（圖：大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

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