「馬四跤也會著觸」 教育部台灣台語常用辭典增770筆用語

教育部台灣台語常用辭典最近新增770筆用語，包括40筆俗語。（記者林曉雲翻攝）

2025/05/30 11:53

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「台灣台語常用辭典」與時俱進，最近新增770筆生活用語，包括40筆俗諺如「馬四跤也會著觸」係指馬有4條腿，也會因失蹄而跌倒，代表再聰明能幹的人，都會有失意、落魄之時；以及滿面全豆花、文武場、風颱天、火燒心、夭壽骨、無臭無潲等常見用語。

教育部今（30）日說明，「台灣台語常用詞辭典」收詞標準，係以日常生活中使用得到的常用詞，且具台灣台語特徵的詞形為主，收錄之詞彙皆需經辭典編審委員審議，包含確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊後，公告於辭典網站，供民眾查詢使用，此次新增收錄一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，共計770筆。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫且詞彙出現次數較高者，列為該辭典主要詞目，而為補足文獻疏漏，後期再增加參酌各項台灣台語相關計畫所蒐集之語料，以及各界提供之常用詞建議，期能如實蒐集並記錄生活用詞。

教育部說明，考量民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，後續仍將持續蒐羅相關資料並納入基礎詞庫，並依辭典編輯流程陸續增補。

蒐尋台灣台語常用辭典新增俗語，例如「馬四跤也會著觸。」係指馬有4條腿，也會因失蹄而跌倒，代表再聰明能幹的人，都會有失意、落魄之時；或是「暗頭仔食西瓜，半暝仔反症。」指傍晚吃西瓜，半夜症狀急遽變化，代表中途變卦，出爾反爾。

或是「九頓米糕無上算，一頓冷糜抾起來囥」指「對人好沒回報，小疏忽記得牢」；或「袂生，牽拖厝邊」指出了問題不自我檢討，卻只卸責給他人；或「教歹囡仔大細」，指長輩言行舉止不良，讓兒女也跟著學習造成觀念偏差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法