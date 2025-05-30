為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「馬四跤也會著觸」 教育部台灣台語常用辭典增770筆用語

    教育部台灣台語常用辭典最近新增770筆用語，包括40筆俗語。（記者林曉雲翻攝）

    教育部台灣台語常用辭典最近新增770筆用語，包括40筆俗語。（記者林曉雲翻攝）

    2025/05/30 11:53

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「台灣台語常用辭典」與時俱進，最近新增770筆生活用語，包括40筆俗諺如「馬四跤也會著觸」係指馬有4條腿，也會因失蹄而跌倒，代表再聰明能幹的人，都會有失意、落魄之時；以及滿面全豆花、文武場、風颱天、火燒心、夭壽骨、無臭無潲等常見用語。

    教育部今（30）日說明，「台灣台語常用詞辭典」收詞標準，係以日常生活中使用得到的常用詞，且具台灣台語特徵的詞形為主，收錄之詞彙皆需經辭典編審委員審議，包含確認用字、音讀、釋義、舉例等資訊後，公告於辭典網站，供民眾查詢使用，此次新增收錄一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，共計770筆。

    教育部表示，前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻建置總資料庫且詞彙出現次數較高者，列為該辭典主要詞目，而為補足文獻疏漏，後期再增加參酌各項台灣台語相關計畫所蒐集之語料，以及各界提供之常用詞建議，期能如實蒐集並記錄生活用詞。

    教育部說明，考量民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，後續仍將持續蒐羅相關資料並納入基礎詞庫，並依辭典編輯流程陸續增補。

    蒐尋台灣台語常用辭典新增俗語，例如「馬四跤也會著觸。」係指馬有4條腿，也會因失蹄而跌倒，代表再聰明能幹的人，都會有失意、落魄之時；或是「暗頭仔食西瓜，半暝仔反症。」指傍晚吃西瓜，半夜症狀急遽變化，代表中途變卦，出爾反爾。

    或是「九頓米糕無上算，一頓冷糜抾起來囥」指「對人好沒回報，小疏忽記得牢」；或「袂生，牽拖厝邊」指出了問題不自我檢討，卻只卸責給他人；或「教歹囡仔大細」，指長輩言行舉止不良，讓兒女也跟著學習造成觀念偏差。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播