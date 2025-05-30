端午連假來高雄 愛河龍舟賽+韓流盛宴+飛龍燈光秀一次滿足

「2025韓國文化觀光大展」今天中午起在駁二P2倉庫登場。（圖擷自韓國觀光公社台北支社臉書）

2025/05/30 11:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕端午連假展開，高雄精彩活動多，無論是愛河畔熱血的龍舟賽，搭配「祥龍燈空中巡弋」與「鰲躍龍祥」的夢幻共演；或世運主場館「KT POP」韓流、駁二「韓國文化觀光大展」，都相當精彩。

「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」於今天（5月30日）到6月1日，在愛河畔登場，有親子龍舟體驗、府會國際對抗賽、運動明星、明星啦啦隊、水上樂團秀及文創市集，精彩可期。

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端午連假期間，韓國觀光公社在駁二P2倉庫舉辦「2025韓國文化觀光大展」，現場有K-Style活動，含K-POP表演、韓國旅遊諮詢、互動遊戲及韓風美食試吃，更邀知名啦啦隊員李多慧、李雅英推薦韓國景點美食、《黑白大廚》鄭智善帶來港點料理秀；此外，週六（5月31日）世運主場館將迎來「KT POP」韓流演唱會，多組韓國當紅偶像與樂團輪番獻唱，將吸引眾多K-POP粉絲湧入高雄。

令人期待的佛光山祥龍燈，也於端午連假再次於空中盤旋飛舞，搭配愛河畔地標「鰲躍龍祥」，上演「雙龍共舞」的奇幻夜間大秀，將成全台端午最吸睛的拍照打卡熱門地點。

高雄市觀光大使「高雄熊」推薦旅客可規劃高雄輕旅行，首站到剛完成整修的蓮池潭龍虎塔，從龍口進、虎口出，象徵祈福消災，並順道探訪號稱「高雄小香港」的左營果貿社區，圓弧形眷村建築獨具特色，更藏有許多眷村美食。

接著推薦遊客前往內惟藝術中心，在入口大廳聆聽如同真實音樂廳體驗的古典音樂，並沿輕軌漫步，抵達知名打卡點「龍貓隧道」；傍晚時分，推薦搭渡輪前往旗津，漫步旗津老街享用海鮮大餐，並沿著新修步道探訪高雄燈塔。

高雄市觀光局長高閔琳指出，賞美景也要配嚐應景美食，鹽埕區的「肉粽泰」，傳承70年郭家肉粽的好滋味；苓雅區的「成男生碗粿肉粽店」，肉粽用紅蔥頭炒香糯米，再包入滷製入味的五花肉、香菇、花生等餡料；在地知名的「老新台菜」也應景推出「粽意你肉粽禮盒」。

「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」在愛河畔登場。（高雄市政府提供）

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