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    水上行舟不稀奇 湖西鄉陸上划舟熱鬧登場

    湖西鄉公所舉行陸上划舟，應景讓親子歡度端午。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉公所舉行陸上划舟，應景讓親子歡度端午。（湖西鄉公所提供）

    2025/05/30 11:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，端午龍舟都在海上舉行，內海雖然較為波瀾平靜，還是有危險性。為安全起見，湖西鄉公所主辦、湖西鄉立幼兒園與圖書館共同承辦的「親子慶端午・陸上划舟趣」活動，今（30）日熱鬧登場，結合傳統文化、繪本故事與親子遊戲，吸引80組家庭、近200人熱情參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

    湖西鄉長陳振中出席活動並致詞表示，端午節是蘊含豐富文化的傳統節日，透過輕鬆有趣的活動形式，希望孩子們能更了解節慶民俗。他強調：「沒有什麼比牽著孩子的手走進圖書館更幸福的事。」鼓勵家長多陪伴孩子閱讀，並親手逐一送出香包給小朋友們，祝福孩子們平安健康。

    活動由尤品柔老師與目前就讀國小六年級學生邱柏翔聯手說故事，邱同學曾獲去年澎湖縣語文競賽國語朗讀特優，並代表澎湖縣參加全國賽獲得優等，表現傑出，這次以「大哥哥」身份為學弟妹朗讀繪本，分享閱讀樂趣，深受小朋友歡迎，還有傳承的意味。

    壓軸登場的「陸上划舟趣味競賽」則將SUP立槳板改裝為陸上龍舟，親子齊力比拼，現場笑聲不斷，展現滿滿活力與團隊精神。此次活動不僅傳承端午文化，也深化親子關係，成功結合節慶教育、閱讀推廣與家庭參與，獲得熱烈好評。湖西鄉立圖書館與幼兒園未來將持續舉辦更多親子活動，讓知識與溫情在湖西鄉持續萌芽。

    端午連假首日，湖西鄉公所熱鬧滾滾。（湖西鄉公所提供）

    端午連假首日，湖西鄉公所熱鬧滾滾。（湖西鄉公所提供）

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