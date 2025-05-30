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    加強無號誌路口行穿線照明 北市盤點157處路口檢討改善

    台北市將盤點全市157處20公尺以上的無號誌行穿線路口，於照明不足處增設照明設施。圖為和平新生路口的行穿線加強照明。（記者林承鴻攝）

    台北市將盤點全市157處20公尺以上的無號誌行穿線路口，於照明不足處增設照明設施。圖為和平新生路口的行穿線加強照明。（記者林承鴻攝）

    2025/05/30 11:32

    〔記者林承鴻／台北報導〕為提升行人安全，台北市議員趙怡翔建議市府於全市157處20公尺以上的無號誌行穿線（斑馬線）路口，增設行穿線照明設施。工務局公園路燈工程管理處表示，預計於明年2月前完成現場盤查，並針對照明不足部分改善。

    趙怡翔說明，台北市有許多路幅較寬的大路口，缺少照明、缺少庇護島、也沒有外推。而日前有孩童在其他縣市無號誌路口舉手要過馬路，卻有多輛車視而不見，導致孩童即便舉了手仍無法過馬路，原因就在於辨識度不夠。

    趙怡翔說，北市要預防類似事情發生，因此提案希望全面檢討20公尺以上大路口沒有相關設施的行穿線，缺少照明的要增加，未來則希望比照日本、歐美等國外案例，新增按鈕式照明，行人按下去後燈就亮起來，或自動感應照明，提示駕駛現在有行人要穿越，大家要停讓。

    台北市交通局長謝銘鴻同意提案，認同符合今年台北市交通安全宣導口號「我看得見您 您看得見我」，他也說，自動感應技術感應行人穿越時，自動啟動號誌或照明，都是未來的可行方向。

    交通管制工程處長張建華說，已清查出157處20公尺以上無號誌、無分隔島的行穿線路口，並函送給工務局公園路燈工程管理處，以檢視哪些路口需要加強行人照明，包含路口警示、標線、安全設施等也會補強。

    公燈處說明，已收到交工處資料，預計自今年7月開始於明年2月前完成現場盤查，針對照明不足部分由明年開始編列預算改善，現場有些行穿線旁邊有路燈，若有需要調整也會再請交工處協助調整。

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