南投巧克力咖啡節 展出燈會3神獸國際獲獎藝術作品

2025南投燈會「流光藝彩燈區」，勇奪義大利設計白金獎，30日起移至南投巧咖節活動展出。（南投縣政府提供）

2025/05/30 11:13

〔記者張協昇／南投報導〕2025「拾光豐稔」南投燈會，由三位藝術家聯手打造的「流光藝彩燈區」，角逐義大利「羅馬設計大獎（Roma Design Awards）」，以結合自然、生態與藝術的創新概念，榮獲燈光活動類最高榮譽－白金獎，成功將南投的文化創意推向國際舞台，其中3件大型經典作品今（30日）起移至南投巧克力咖啡節活動會場展出，展至6月8日，歡迎民眾前往感受藝術與光影交織的魅力！

南投縣政府觀光處指出，「流光藝彩燈區」延續去年燈會藝術燈區拿下國際獎項的經驗，今年邀請藝術家吳騏、蔡潔芯、曾韋翔創作，分別打造「豐光獸」、「拾光獸」與「投光獸」3件大型藝術作品，詮釋南投山川自然與生態環境的獨特之美，並以神獸守護者的形象傳遞大地與生命的共生故事。燈區採用多樣燈具與LED節能設計，結合聲光互動技術，打造沉浸式體驗空間，展現藝術與永續的完美結合。

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觀光處指出，這3件作品移展到今天於埔里福興溫泉區登場的南投巧克力咖啡節繼續展出，結合巧咖節花海、無人機煙火秀等豐富多元的活動內容，讓未造訪今年燈會的民眾有機會欣賞，欣賞過的民眾，也能再次細細品賞，感受其獨特的藝術文化魅力!

2025南投燈會「流光藝彩燈區」，詮釋南投山川自然與生態環境的獨特之美，並以神獸守護者的形象傳遞大地與生命共生故事。（南投縣政府提供）

2025「拾光豐稔」南投燈會，角逐義大利「羅馬設計大獎（Roma Design Awards）」，榮獲燈光活動類最高榮譽－白金獎。（南投縣政府提供）

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