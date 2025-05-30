為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北三峽3死12傷車禍 事故路口增設視覺化減速標線

    新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

    新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

    2025/05/30 11:09

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三峽區北大國小校區外日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘作業，交通局專門委員林昭賢表示，該處路口已於一週內完成視覺化減速標線增設與通學區標誌更新，後續也將於3個月內進一步導入「行人優先區」概念及實體減速設施，以強化學區周邊交通安全。

    林昭賢指出，事故路段的行人專用號誌、相關標誌標線均正常運作，為進一步提高駕駛人警覺性，目前由三峽警分局於上放學時段協助交通疏導與管制，並新增設路口視覺化減速標線、速限標示及新式通學區標誌。

    林昭賢說，原設於國成街學成路口的「時段性禁止進入」告示牌已放大及增設，加強識別度，後續將進一步針對北大國小旁國成街導入行人優先區概念，設置實體減速丘，以引導駕駛人放慢車速；部分人行道路段目前缺乏路緣石保護，也將加裝實體欄杆，相關設施預計3個月內完成，並持續檢討。

    交通局補充，教育局已請各校加強交通安全教育，並鼓勵學校針對校園周邊路口或高風險區域進行檢視，如有改善建議，校方或相關單位可提出會勘申請，共同研擬可行改善方案。

    此外，涉嫌肇事的駕駛余男在事後送至亞東醫院治療至今，亞東醫院表示，余男於加護病房治療，持續觀察病況。

    新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

    新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播