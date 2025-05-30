新北三峽3死12傷車禍 事故路口增設視覺化減速標線

新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

2025/05/30 11:09

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三峽區北大國小校區外日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘作業，交通局專門委員林昭賢表示，該處路口已於一週內完成視覺化減速標線增設與通學區標誌更新，後續也將於3個月內進一步導入「行人優先區」概念及實體減速設施，以強化學區周邊交通安全。

林昭賢指出，事故路段的行人專用號誌、相關標誌標線均正常運作，為進一步提高駕駛人警覺性，目前由三峽警分局於上放學時段協助交通疏導與管制，並新增設路口視覺化減速標線、速限標示及新式通學區標誌。

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林昭賢說，原設於國成街學成路口的「時段性禁止進入」告示牌已放大及增設，加強識別度，後續將進一步針對北大國小旁國成街導入行人優先區概念，設置實體減速丘，以引導駕駛人放慢車速；部分人行道路段目前缺乏路緣石保護，也將加裝實體欄杆，相關設施預計3個月內完成，並持續檢討。

交通局補充，教育局已請各校加強交通安全教育，並鼓勵學校針對校園周邊路口或高風險區域進行檢視，如有改善建議，校方或相關單位可提出會勘申請，共同研擬可行改善方案。

此外，涉嫌肇事的駕駛余男在事後送至亞東醫院治療至今，亞東醫院表示，余男於加護病房治療，持續觀察病況。

新北市三峽區北大國小日前發生3死12傷事故，市府針對相關路口啟動現場會勘與相關改善作業。（新北市交通局提供）

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