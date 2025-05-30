擴大台日鐵道合作 高雄捷運與京阪控股簽署友好協定

高捷董事長楊岳崑（右四）與日本京阪控股株式會社專務取締役平川良浩（左四），在高市觀光局長高閔琳（中）見證下，簽署友好協定。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/30 10:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本京阪控股株式會社繼昨天（29日）與北捷簽署友好協定後，今天（30）日在高雄市觀光局長高閔琳見證下，也與高捷公司簽署友好協定，邁向更緊密的觀光推廣與技術交流。

京阪控股株式會社旗下擁有3家鐵路公司，也拓展業務至飯店、不動產、百貨公司、休閒設施等，如大阪水上巴士、百年歷史遊樂園「枚方公園」、京都車站前地標「京都塔」、琵琶湖上的「密西根號」與「竹生島遊船」等，都是極具特色的旅遊服務。

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高雄捷運公司董事長楊岳崑與日本京阪控股株式會社專務取締役暨京阪電車社長平川良浩，今（30）日在高雄市觀光局長高閔琳見證下，正式簽署友好協定。

楊岳崑表示，高雄捷運與京阪電鐵的合作從2020年展開，歷經疫情挑戰，於2023年重新啟動，並陸續實現多項具體成果。其中，雙方提供觀光資訊與互登廣告，高捷美麗島站為京阪電鐵在海外設置的第一座主題車站，而高捷與高雄市的廣告則登上天滿橋、伏見稻荷等多座日本人氣車站，提升高雄在日本及國際旅客心中的能見度，更象徵台日城市間的文化交融。

此次京阪控股與高捷簽署的「友好協定」，進一步擴大雙邊合作規模，涵蓋觀光促進與技術協力兩大面向，雙方將透過觀光手冊、網站與社群媒體發佈內容，共同開發推廣鐵道車票等觀光商品，同時研擬吸引觀光客的多元措施；此外，雙方將進行運輸營運經驗與安全服務技術的交流，提升營運品質，為旅客提供更優質的交通體驗。

平川良浩也前往左營站蜜柑專賣店參觀，與蜜柑站長一同發放京阪電車專屬小物，現場超過百位民眾共同參與，宛如粉絲見面會。

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