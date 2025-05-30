台中大雨大里路面下陷、電桿倒塌 今上午全部復電

大里區雨勢不斷，新仁路二段電桿突倒塌。（讀者提供）

2025/05/30 10:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕受鋒面過境影響，台中市區昨天短延時強降雨不斷，大里區新仁路二段一帶有營建工地施工造成路面下陷，波及兩根14米電桿嚴重下陷，影響689戶居民漏夜停電，所幸並未造成路過民眾受傷，轄區警方立即實施交管，台電表示，隔離故障區間搶修，今天上午10時13分全部復電。

大里區29日晚間6時許雨勢不斷，新仁路二段261號前，因營建工地施工造成路面下陷，導致台電兩根14米電桿嚴重下陷，電線斷裂垂落壓到路旁一輛黑色豐田轎車，霧峰警分局員警見路旁電線桿倒塌，立即實施交通管制疏導，員警表示，手機淋到雨也故障，還好沒有民眾受傷。

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台電表示，停電範圍為新仁路二段及三段、中興路二段、益民路一段、新光路、環中東路六段一帶，約689戶停電搶修，搶修人員不畏風雨修至凌晨，完成電桿及線路修復作業，因雷雨影響混凝土地基穩固，無法施作相關後續作業，今（30）日一早即加派人員搶修，上午10時13分全部復電。

霧峰分局內新派出所副所長林尚融說，電桿倒塌時大雨滂沱，處理員警處理還需回報案情，加強新仁路巷道巡邏，所幸事故未造成民眾傷亡，呼籲如遇電線垂落或道路障礙，請民眾不要貿然通過，可先撥打110報案電話或1999市民專線，相關單位會儘速到場協助。（11:02更新）

電線斷裂垂落，壓到路旁黑色豐田轎車。（讀者提供）

霧峰警分局於新仁路二段實施管制疏導交通。（讀者提供）

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