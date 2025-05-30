竹縣2025縣長盃龍舟賽 縣府隊因這意外輸給竹北市公所

新竹縣政府隊（圖前）跟竹北市公所隊（靠牌樓者）2隊，一開始幾乎等速前進。（記者黃美珠攝）

2025/05/30 10:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025縣長盃龍舟賽今天一整天在新豐鄉池和宮前的池和湖上登場，共有49隊報名出戰，其中首次報名出賽的竹北市公所隊，跟新竹縣政府隊在機關組中對上，雙方將士用命，速度始終呈拉鋸戰，直到通過司令台後，縣府隊才拉開一路領先，沒想到最後卻因為奪標手不慎落水，被判奪標失敗，直接把勝利的果實送竹北市公所隊。

這場精彩的爭奪戰，就在今天早上9點一開戰後第2場次就出現，使得現場整個氣氛都燃了起來，儘管縣府隊的參賽選手跟所有在岸上替他們加油的觀眾都覺得相當扼腕，但是縣府隊依舊保有運動家的精神，返程時，儘管奪標手缺席，但是他們仍高舉划槳向大會、觀眾以及竹北市公所隊致敬。

請繼續往下閱讀...

大會裁判組後來宣布，新竹縣政府實際成績是1分13秒68，竹北市公所隊是1分14秒15。成績公告後又是一陣唏噓。

縣府教育局表示，今年共有49支隊伍報名參賽，分機關組、公開組以及混合組，除了在地的機關團體、社團，台北榮民總醫院新竹分院也組「竹榮舟划健」來參加，國立清華大學、新竹市建功高中、台灣美光等科技公司，以及外國友人們也一起來體驗端午划龍舟這個既傳統又有趣的運動。

新竹縣政府隊（圖前）跟竹北市公所隊（靠牌樓者）2隊一開始幾乎等速前進，新竹縣政府隊經過司令台後開始明顯超前。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府隊（圖右）在抵達終點前明顯比竹北市公所隊（圖左）快一些準備奪標，結果後來卻發生奪標手落水意外，所幸人平安，只是丟了勝利。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府隊（圖前）的龍舟奪標手因落水而空缺，賽後仍展現運動家風度，向大會和對手、觀眾、以及竹北市公所隊（圖右上）致敬。（記者黃美珠攝）

新竹縣2025縣長盃龍舟賽今天一整天在新豐池和宮前的池和湖登場。（記者黃美珠攝）

新竹縣2025縣長盃龍舟賽今天一整天在新豐池和宮前的池和湖登場，今年共有49隊出戰，每隊都將士用命爭先奪標。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法