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    高雄河堤國小校長杜昌霖擔任動保志工 教學童尊重生命

    高雄河堤國小校長杜昌霖（右）擔任動保志工。（記者陳文嬋攝）

    高雄河堤國小校長杜昌霖（右）擔任動保志工。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/30 10:18

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市河堤國小校長杜昌霖與妻子擔任動保志工，長期投入動物保護行動，與鳳山區新甲國小師生到燕巢動保關愛園區戶外教學，親自講授動物倫理與環境教育課程，教會學童尊重生命。

    動保處表示，校長杜昌霖雖然校務繁忙，仍與學校老師的妻子加入動保處志工隊1年多，協助市府犬貓認養、收容所活動等，2人長期投入動物保護行動，不僅是理念實踐者，更是教育現場的推動者。

    燕巢動保關愛園區是全國唯一通過環境部認證、融合動物保護與環境教育功能的教學場域，特別針對國小學童設計動物倫理與環境教育課程，邀請具有教育背景與實務經驗的杜昌霖擔任講師，透過貼近學生語言引導方式，強化生命教育深度與溫度。

    杜昌霖藉由互動式問答、真實案例分享，引導學生從生活出發，思考「為什麼會有流浪動物？人類又能做些什麼？」課程以人類行為與流浪動物關係為核心，透過杜昌霖豐富經歷，教導學童認識狼犬生活環境，以及造成生態問題，並教導學童如何跟動物互動。

    課程也邀請專業獸醫師，教導學童觀察犬隻行為、辨識狗語言，建立安全且正確與動物互動方式，透過跨域整合、實作導向教學設計，學童在學習知識同時，也能體會萬物共處溫柔與尊重。

    農業局長姚志旺指出，動保處持續推動環境教育創新模式，今年首度嘗試「由民授課」機制，由具備教育專業的志工進入教學現場，讓園區教學更具延展性與感染力。未來擴大志工參與層面，朝向「多元參與、共學共享」方向發展，期待讓動物保護理念在更多孩子心中萌芽、茁壯。

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