台日觀光高峰論壇 周永暉宣布100億元打造微笑南台灣計畫

第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣登場，與會人員合影。（記者林翠儀攝）

2025/05/30 10:40

〔駐日特派員林翠儀／鳥取30日報導〕第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣登場，交通部觀光署長周永暉在會中宣布，推動中的「微笑南台灣」計畫預定在2030年之前投入100億元，打造北迴歸線以南地區新的旅遊亮點。

目前外國旅客訪台多以北部地區的景點為主，為了創造北客南送的旅遊效益，交通部推出微笑南台灣的概念，以主題串連北迴歸線以南現有的美術館、博物館等知性展館，推薦旅客到南部進行深度旅遊。

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台日觀光高峰論壇上午舉行意見交流會，駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、日台觀光推進協議會會長菰田正信、觀光廳參與田端浩等人與會。

周永暉今天在台日觀光高峰論壇宣布「微笑南台灣」新計畫，內容更為豐富多元，地理範圍仍以北迴歸線以南為主，包括嘉義、澎湖及花蓮以南地區，而內容除了既有場館、景點，還將結合在地文化、地形地貌等開發新的旅遊主題，預定在2030年以前投入100億元，這項計畫已經向交通部報告並獲得支持，目前正在審議中，正式計畫將由行政院核定。

周永暉舉例，觀光署打算在台南善化結合八田與一紀念公園、烏山頭水庫、曾文水庫，還有溫泉等資源，在台江山海圳步道、國家綠道的入口打造新的遊客中心，暫稱為「山海圳遊客中心」，這也是一個重要的亮點，大概需要3億元。再如東部花蓮玉里，也是玉富自行車道的起點，這裡是歐亞板塊與菲律賓板塊的交接處，具有特地質素材，觀光署計畫投入3億元將此打造成一個新的亮點。

另外再如墾丁的再造，讓它提供更好、更舒適的服務設施；北迴歸線通過的澎湖則希望打造成一個「漁夫之島」，這本來就是當年大家很倡議的，有水上活動跟水下活動，所以希望能夠讓景點更充實。

周永暉表示，利用在台日觀光高峰論壇宣布這項計畫，主要是希望利用這個機會跟日本人分享，台灣其實有很多新的景點，當然不再是只有九份，我們希望有更多地方讓大家去造訪和探索，這也是為了解決觀光客集中在北部的問題。

交通部觀光署長周永暉在台日觀光高峰論壇宣布100億元「微笑南台灣」計畫，預定在2030年之前打造台灣北迴歸線以南新的旅遊亮點。圖為周永暉（中）、觀光署駐東京辦事處所長王紹旬（右）與武將合影。（記者林翠儀攝）

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