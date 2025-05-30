為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午去哪玩？ 農饗樂市集5/31~6/1屏東物產館登場

    香蕉加工多元。（屏東縣政府提供）

    香蕉加工多元。（屏東縣政府提供）

    2025/05/30 10:15

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕行銷在地農產並強化民眾對產地農業的認同與參與，屏東縣政府將於明天（5月31日）、後天（6月1日）上午11點到下午5點，在屏東農業物產館舉辦「芒果迎夏・蕉點成雙」農饗樂市集，有農產品展售、主題式DIY課程、親子互動演出與集點扭蛋等，打造一場結合農產推廣與生活美感的果香節慶體驗，歡迎民眾端午連假到屏東物產館逛逛。

    「芒果迎夏・蕉點成雙」市集活動，以當令盛產的芒果與香蕉為主題，透過產地、食農、創意應用，展示農業產值之外的多元發展面貌，現場集結超過25家在地小農與特色品牌，販售新鮮水果、果乾飲品、加工甜品與文創伴手禮，讓民眾在採買與品嚐間，可深刻感受到「屏東好物」的品質與風土價值。

    手作體驗以「水果入點心」為主軸，設計DIY手作課程，包括水果水晶粽、蕉泥沙拉、蕉泥煎餅、情人果與綠蕉牛奶等，讓大小朋友動手體驗，寓教於樂，了解食材來源與加工方式，相關活動訊息請上「屏東農好」粉絲團查詢。

    屏東縣政府農業處表示，「農饗樂市集」為縣府今年度整合農產推廣與場域活化的重點計畫之一，今年起已於屏東農業物產館陸續辦理多場主題市集及展覽活動，廣獲民眾與參展業者好評，將持續推動月月有主題、場場有亮點的市集活動至11月，串聯屏東各類農產如火龍果、木瓜、可可、檸檬、咖啡等特色作物，打造兼具教育性、消費性的產地行銷平台。

    芒果季節已開跑。（屏東縣政府提供）

    芒果季節已開跑。（屏東縣政府提供）

    屏東農業物產館每月市集活動。（資料照，屏東縣政府提供）

    屏東農業物產館每月市集活動。（資料照，屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播