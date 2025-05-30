端午去哪玩？ 農饗樂市集5/31~6/1屏東物產館登場

香蕉加工多元。（屏東縣政府提供）

2025/05/30 10:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行銷在地農產並強化民眾對產地農業的認同與參與，屏東縣政府將於明天（5月31日）、後天（6月1日）上午11點到下午5點，在屏東農業物產館舉辦「芒果迎夏・蕉點成雙」農饗樂市集，有農產品展售、主題式DIY課程、親子互動演出與集點扭蛋等，打造一場結合農產推廣與生活美感的果香節慶體驗，歡迎民眾端午連假到屏東物產館逛逛。

「芒果迎夏・蕉點成雙」市集活動，以當令盛產的芒果與香蕉為主題，透過產地、食農、創意應用，展示農業產值之外的多元發展面貌，現場集結超過25家在地小農與特色品牌，販售新鮮水果、果乾飲品、加工甜品與文創伴手禮，讓民眾在採買與品嚐間，可深刻感受到「屏東好物」的品質與風土價值。

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手作體驗以「水果入點心」為主軸，設計DIY手作課程，包括水果水晶粽、蕉泥沙拉、蕉泥煎餅、情人果與綠蕉牛奶等，讓大小朋友動手體驗，寓教於樂，了解食材來源與加工方式，相關活動訊息請上「屏東農好」粉絲團查詢。

屏東縣政府農業處表示，「農饗樂市集」為縣府今年度整合農產推廣與場域活化的重點計畫之一，今年起已於屏東農業物產館陸續辦理多場主題市集及展覽活動，廣獲民眾與參展業者好評，將持續推動月月有主題、場場有亮點的市集活動至11月，串聯屏東各類農產如火龍果、木瓜、可可、檸檬、咖啡等特色作物，打造兼具教育性、消費性的產地行銷平台。

芒果季節已開跑。（屏東縣政府提供）

屏東農業物產館每月市集活動。（資料照，屏東縣政府提供）

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