第5屆中學生黑客松海選入圍名單公布 主題曲「夢想起飛」是AI作曲

第5屆中學生黑客松海選入圍名單公布，主題曲「夢想起飛」是由AI作曲。（取自官網）

2025/05/30 09:56

〔記者林曉雲／台北報導〕網路打破距離的限制，教育部攜手高雄市教育局、高雄女中舉辦「學生黑客松（hackathon）程式設計馬拉松」競賽，第5屆中學生黑客松海選入圍名單近日公布，全國共有61隊入圍。

主題曲「夢想起飛 Dreams Take Flight」，使用AI作曲，演唱也是用AI人類聲源，展現出科技感，主賽事將於今（114）年7月20日登場。

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教育部師藝司科長陳慧茹說明，「學生黑客松」以學生為核心，強調動手實作與團隊合作精神，在限定時間內，針對指定主題進行創意思考與實作發表，內容涵蓋AI應用、永續發展（SDGs）與人文關懷等，除了免費提供教具板及NKNUBLOCK程式軟體、教師教學教案及影片等資源，並建置全國教學社群網絡，協助各地學校快速成長，縮小城鄉差距，讓每位學生都能站在平等起跑點上，激發創意並培養運算思維能力。

「第4屆中學生黑客松」競賽決選去年在高雄女中舉行，進入決賽的21隊是從全國143隊中脫穎而出，經過決戰的挑戰和競技切磋後，由台中市非學校型態實驗教育的學生奪得金牌，高雄女中則是包辦銀牌和銅牌。

此外，陳慧茹也舉例說明，網路打破距離限制，位處偏鄉的花蓮縣中城國小，校長與教師團隊共同打造跨域課程，學生拿下去年「學生黑客松」全國銀牌與銅牌佳績，教師亦於計畫主辦的全國教師年會中奪得金獎，學生作品以「關懷獨居長者」為主題，設計出兼具實用性與情感的科技裝置，具體實踐「以科技回應社會需求」的理念。

網路突破距離限制，教育部舉位處偏鄉的花蓮縣中城國小為例，學生團隊拿下去年學生黑客松競賽佳績。（教育部提供）

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