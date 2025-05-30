端午肉品需求增 新北市加強防疫籲勿攜帶豬肉製品入境

查核運豬車輛清潔消毒。（動保處提供）

2025/05/30 09:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕隨著端午節到來，民眾包粽需求大增，新北市肉品市場運豬車輛數量每日增加約20％。新北市政府動物保護防疫處針對節慶期間豬肉需求攀升，以及國人出國旅遊高峰，除強化防疫作為，並再次提醒民眾嚴禁攜帶或郵購非洲豬瘟疫區的肉粽、肉鬆或任何含豬肉製品入境，違者最高可處100萬元罰鍰。

動保處長楊淑方指出，中國、越南、泰國、馬來西亞等地仍屬非洲豬瘟（ASF）疫區，農業部防檢署抽驗違規入境肉製品，發現ASF陽性率高達10.5％，顯示疫情傳入風險依然存在。非法攜帶豬肉產品，不僅違法，也可能導致豬瘟、非洲豬瘟及口蹄疫等重大疫病再度進入台灣，對國內養豬產業造成嚴重打擊。

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不過，楊淑方說，我國防疫成果獲得國際肯定，2024年5月29日已由世界動物衛生組織（WOAH）正式認定為「豬瘟非疫國」，與早先取得口蹄疫、非洲豬瘟非疫國地位相加，使我國成為亞洲3大豬病皆為非疫的國家。為鞏固這項成果，動保處持續落實豬場訪視與市場防疫工作，針對市內109間豬場持續監測，並強化對肉品市場運豬車輛管理，安排防疫人員查核、拍照及消毒，截至目前已完成3489車次消毒作業；自2023年停打豬瘟疫苗以來，至今年5月20日止，已完成5590件血液檢測，結果均符合防疫標準。

動保處表示，防疫視同作戰，呼籲民眾切勿心存僥倖，違規攜帶含豬肉產品入境，第一次即罰20萬元，累犯將面臨最高100萬元罰鍰，最重可處7年以下有期徒刑，並得併科300萬元以下罰金。也請國人提醒海外親友，切勿郵寄含肉類產品返台，以共同守護台灣豬農及畜牧產業安全。

豬隻採血監測。（動保處提供）

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