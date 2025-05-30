台日都有岡山職校 締結姐妹校首次來台

日本岡工高校學生到國立岡山高農入班上課。（教育部提供）

2025/05/30 09:51

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣和日本都有岡山職校，「國立岡山高級農工職業學校」和「日本岡山縣岡山工業高等學校」締結姐妹校，岡工高校校師生組團首次來台參訪交流，兩校師生相見歡。

教育部國教署組長孫旻儀說明，高雄岡山古地名「竿蓁林」後稱「阿公店」於 1920年改名「岡山」，國立岡山農工和日本岡工高校擁有相同地名與工業學校的本質，兩校都有相對應的科別職類，日本岡工高校全校共有960人，是日本岡山縣最大的學校，去（113）年兩校締結為姊妹校，今（114）年日本岡山工校12名師生組團來台灣參訪交流，受到熱烈歡迎。

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孫旻儀表示，此次交流活動加深了兩校師生間的友好關係，促進台日兩國經驗分享及交流，岡山高農致力於推展國際教育，期望透過多元文化接觸，擴展學生的視野，未來也期待與姐妹校岡工高校有更多跨國學習與交流。

日本岡工高校老師妹尾健太郎、老師山口貴之帶領10名機械、室內設計等科別學生來台灣學習交流，國立岡山高農送給日本岡工高校師生每人一袋台灣的紀念品，都是岡山高農學生平日的手作作品，包括手工鑰匙圈、文具組、精油、花茶、手工香皂、擴香石和點心盒，讓日本岡工高校師生十分驚喜。

日本岡工高校女學生表示，對台灣的印象是食物味美、人情味濃厚，短短2天參訪體驗深刻，因為日本岡工高校沒有園藝科，對於岡山高農在校園植栽種花，並製作成精油、擴香石等物品，讓她深感驚訝。也有岡工高校學生表示，第一次海外遊學，台灣的師生很親切，讓緊張的心情放鬆了不少。

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