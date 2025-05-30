南投端午節市售食品抽驗 1件花生粉黃麴毒素超標

南投縣衛生局抽驗端午節應景食品，均符合規定。（南投縣衛生局提供）

2025/05/30 09:00

〔記者張協昇／南投報導〕明天就是端午佳節，南投縣政府衛生局為了確保縣民在端午節期間的食品衛生安全，近期抽驗包括市售粽子、香菇、蝦米、醬料、菜脯等30件應景食品，均符合相關規定，惟同步抽檢市售堅果、花生、紅麴、澱粉製品20件，檢驗真菌毒素，結果草屯某商行有1件花生粉黃麴毒素量超標，已移請該產品所轄縣市衛生局裁處。

衛生局指出，端午節是許多家庭重視的傳統節日，吃粽子是每年這時候不可或缺的習俗與美食，粽子常見的餡料有糯米、滷肉、鹹蛋黃、香菇等，購買粽子時要挑選信譽良好的店家，避免購買來源不明、顏色過白或異常鮮豔的產品。若是自己動手包粽子，像是粽葉、蝦米、蝦皮等食材要記得充分清洗、浸泡並妥善保存，保持乾燥通風，才能吃得安心又開心。

請繼續往下閱讀...

此外，堅果、花生、紅麴、澱粉、米類、穀類等，在華人飲食文化中扮演著重要角色，無論作為點心、料理食材，皆深受民眾喜愛。惟這類食品若保存不當，處於高溫潮濕環境，容易遭受黴菌污染，進而產生具毒性的黴菌代謝物，稱為「真菌毒素」或「黴菌毒素」，其中常見的包括黃麴毒素、橘黴素、赭麴毒素等，對人體健康構成潛在威脅，因此費者在選購時，也應認明信譽良好的廠商、注意製造日期與包裝完整性，發現食品變質或發黴應立即丟棄。

衛生局也呼籲食品無論是製造、運輸、販售或家庭儲存階段，都應嚴格控管溫度與濕度，尤其業者應善盡食品安全管理責任，確實做好原物料、半成品及成品保存，並落實先進先出原則，避免商品過期或變質，衛生局將持續加強市售食品監測，督促業者確保產品品質，維護消費者健康安全。

南投縣衛生局針對市售堅果、花生、紅麴、澱粉等製品進行抽驗，檢驗真菌毒素量有無符合規定。（南投縣衛生局提供）

真菌毒素對人體健康構成潛在威脅，若堅果、花生類等製品發黴，應立即丟棄。（南投縣衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法