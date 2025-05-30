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    鼓勵在地就學 基隆女中祭獎學金最高可領36萬

    基隆女中今年要發高額獎學金吸引學生。（記者盧賢秀攝）

    基隆女中今年要發高額獎學金吸引學生。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/30 08:26

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕為鼓勵基隆學子在地就學，基隆市公私立高中近年祭出獎學金，國立基隆女中114學年度起也祭出高額獎學金，只要國中教育會考20分以上學生就可領獎學金，如果會考30分的學生，每學期可獲6萬元獎學金，若維持在前5％總獎金最高可領36萬元，是基隆市各校獎金最高的。

    面對少子化，各校逐漸面臨減班壓力，基隆市公私立高中都祭出獎學金吸引學生留在基隆就學，基隆市政府訂有獎學金實施計畫，會考成績轉換分數35分選擇就讀市立高中就能獲得獎學金30萬元。

    基隆女中校長林三維表示，今年獲得1名校友捐款，因此，基隆女中從114學年度（9月開學）也要發獎學金，留住好學生，不要往台北跑。從國中會考20分就讀基隆女中每學期就發6000元，依次遞增，最高35分可獲每學期6萬元獎學金，為基隆市最高額獎學金。

    同時基女開設數理科技實驗班，有台積電獎學金；雙語教育實驗班，請外師授課；人文AI實驗學程，與政大合作3D虛擬實境課程，發展數位人文，可透過特殊工才，高三上學期就優先錄取大學。

    林三維表示，除了基隆市的學生之外，也有不少雙北市的學生來基隆就讀，該校與市公車及2088快捷公車合作「學生專車」，從基隆火車站或台北市府轉運站接駁學校到校。

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