端午連假明水氣最少！收假日有雨 下週鋒面恐大範圍降雨

氣象專家指出，今、明降雨逐漸趨緩，明天會是水氣最少的一天，不過週日受偏南風影響，降雨範圍又再擴大，下週一、二中南部持續有局部陣雨或雷雨，下週二至週三受第5波「梅雨季」鋒面影響，將有大範圍降雨。（資料照）

2025/05/30 08:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今、明天氣因鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，明天會是水氣最少的一天，不過週日受偏南風影響，降雨範圍又再擴大，下週一、二中南部持續有局部陣雨或雷雨，下週二至週三受第5波「梅雨季」鋒面影響，將有大範圍降雨，預計要到下週四下半天才會逐漸好轉。

針對端午連假天氣，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面遠離及東北季風影響，南部及花、東地區偶雨，中部山區短暫陣雨。明日東北季風減弱，是水氣最少的一天，剩恆春及花、東地區偶雨，午後山區短暫雷陣雨。週日收假日受偏南風影響，中南部及花、東地區偶雨，午後短暫雷陣雨，降雨範圍擴大，降雨強度也較強。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣，白天轉熱。明天（週六）適逢端午節，各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，週日各地晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率；各地白天偏熱。下週一、二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後擴展至其他地區。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二傍晚起至週三「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨。下週四鋒面南移，上半天仍有明顯降雨，下半天逐漸好轉。下週五至週日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、氣溫升；南方水氣多、大氣不穩定，午後有活躍的局部雷陣雨。

「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面遠離及東北季風影響，南部及花、東地區偶雨，中部山區短暫陣雨。明日東北季風減弱，是水氣最少的一天，剩恆春及花、東地區偶雨。（圖擷自臉書）

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