為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午連假明水氣最少！收假日有雨 下週鋒面恐大範圍降雨

    氣象專家指出，今、明降雨逐漸趨緩，明天會是水氣最少的一天，不過週日受偏南風影響，降雨範圍又再擴大，下週一、二中南部持續有局部陣雨或雷雨，下週二至週三受第5波「梅雨季」鋒面影響，將有大範圍降雨。（資料照）

    氣象專家指出，今、明降雨逐漸趨緩，明天會是水氣最少的一天，不過週日受偏南風影響，降雨範圍又再擴大，下週一、二中南部持續有局部陣雨或雷雨，下週二至週三受第5波「梅雨季」鋒面影響，將有大範圍降雨。（資料照）

    2025/05/30 08:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今、明天氣因鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，明天會是水氣最少的一天，不過週日受偏南風影響，降雨範圍又再擴大，下週一、二中南部持續有局部陣雨或雷雨，下週二至週三受第5波「梅雨季」鋒面影響，將有大範圍降雨，預計要到下週四下半天才會逐漸好轉。

    針對端午連假天氣，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面遠離及東北季風影響，南部及花、東地區偶雨，中部山區短暫陣雨。明日東北季風減弱，是水氣最少的一天，剩恆春及花、東地區偶雨，午後山區短暫雷陣雨。週日收假日受偏南風影響，中南部及花、東地區偶雨，午後短暫雷陣雨，降雨範圍擴大，降雨強度也較強。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣，白天轉熱。明天（週六）適逢端午節，各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮表示，週日各地晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率；各地白天偏熱。下週一、二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，「熱如炎夏」；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後擴展至其他地區。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二傍晚起至週三「梅雨季」第5波「移動性」鋒面影響，帶來大範圍降雨。下週四鋒面南移，上半天仍有明顯降雨，下半天逐漸好轉。下週五至週日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、氣溫升；南方水氣多、大氣不穩定，午後有活躍的局部雷陣雨。

    「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面遠離及東北季風影響，南部及花、東地區偶雨，中部山區短暫陣雨。明日東北季風減弱，是水氣最少的一天，剩恆春及花、東地區偶雨。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面遠離及東北季風影響，南部及花、東地區偶雨，中部山區短暫陣雨。明日東北季風減弱，是水氣最少的一天，剩恆春及花、東地區偶雨。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播