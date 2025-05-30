端午連假降雨趨緩！週日水氣增多 下週又有鋒面來襲

今天南部、東部、東南部地區及中部山區仍然有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣，不過預計下半天南台灣的降雨也會趨緩。今日氣溫受到東北季風影響，各地早晚偏涼，早出晚歸請適時添加衣物。（資料照）

2025/05/30 06:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（30日）鋒面持續位於巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區仍然有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣，不過預計到了下半天，南台灣的降雨也會趨緩。

今日氣溫方面，受到東北季風影響，各地早晚偏涼，夜晚清晨中部以北、宜花低溫大約20至22度，南部及台東23至25度，早出晚歸請適時添加衣物，避免著涼，白天高溫會較昨天回升一些，預計北部、東半部高溫26至28度，中南部則是29至32度；澎湖23至28度，金門21至27度，馬祖20至24度。

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氣象署提醒，因東北風影響，桃園至雲林沿海地區及基隆北海岸、恆春半島、澎湖、綠島局部有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

此外，清晨中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣今晨已出現能見度不足200公尺的現象，行車用路請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風， 東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。其中北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六東北季風減弱，各地氣溫回升；水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

週日環境為偏南風，水氣增多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；各地比較悶熱，且各地都有局部午後短暫雷陣雨的機率，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

下週一環境轉為西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週二鋒面接近，除了中南部地區受西南風影響，持續不定時有局部短暫陣雨或雷雨之外，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

下週三鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，留意有短延時強降雨的機率。

下週四鋒面通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 27 22 ~ 31 24 ~ 31 22 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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