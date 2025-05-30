05/30 各報重點新聞一覽

行政院會昨拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬外國專業人才來台申請永久居留規定，年薪600萬元以上來台一年即可申請永居。（記者鍾麗華攝）

2025/05/30 06:34

自由時報

延攬菁英 居留鬆綁 年薪600萬來台1年 可申請永居

全球競相延攬國際人才，行政院院會昨拍板「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，放寬外國專業人才來台申請永久居留規定，明定年薪六百萬元以上來台一年即可申請永居，並延長數位牧民停留期間至兩年。

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統刪25％地方補助款 縣市反彈 卓揆：追加預算636億 問題可解

今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，引發各縣市反彈，行政院長卓榮泰昨在院會表示，若立委能支持行政院針對六三六億元提出的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇等各項重要預算，問題或許可以迎刃而解。

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博弈洗錢大亨郭哲敏 判11年8月 沒收35億、價值2億泰達幣

被稱為博弈洗錢大亨的「八八會館」負責人郭哲敏，檢方認定他經營線上賭博網站獲利卅五億元，以及經營地下匯兌的資金流通高達二一八億元、獲利一．二億元，總計不法利益約卅七億元。新北地院合議庭審理一年半，昨依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將郭男判刑十一年八月，宣告沒收已扣案市值約二億元的八四一萬顆泰達幣，以及未扣案的犯 罪所得卅五億餘元。

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聯合報

川普關稅遭法院擋下…判須10天內撤銷 白宮已提上訴

美國國際貿易法院廿八日判決，美國總統川普無權對各國實施全面性關稅。這項裁決阻止川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）實施全面性關稅。這是川普遭遇的重大司法挫敗，白宮已提上訴。

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蔣萬安開第一槍 補助款遭砍 北市府提訴願

行政院統刪地方一般性補助款，引發各縣市政府強烈反彈。台北市長蔣萬安開第一槍，委任律師昨赴行政院提訴願，向中央「連本帶利追償」被刪減款項，雲林、台東和南投將跟進。新北、桃園和台中市府也在評估中。

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中國時報

美法院裁定川普關稅無效

川普對等關稅再添變數！美國國際貿易法院（Court of International Trade）28日裁決，川普總統對全球課徵「對等關稅」，已逾越其行政權力範圍，法院限期白宮10天內喊卡。這是川普關稅政策的一大打擊，也讓美國目前與眾多國家的貿易談判陷入混亂。川普政府已提出上訴，白宮稱將動用「一切行政權力因應這項危機」。

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政院擬提追加預算 為補助款解套

行政院刪減地方政府一般性補助款，引發各縣市不滿。台南市副市長葉澤山29日在行政院院會提出臨時動議，建請以追加預算解決地方面臨的困難。閣揆卓榮泰正面回應表示「不失為一個解決的方法」，也期盼未來各縣市立委支持政院提出包括禁伐補償、調整國軍待遇等636億元追加預算，此一僵局或可迎刃而解。

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行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈，行政院長卓榮泰昨在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，各項重要預算問題或許可以迎刃而解。（資料照）

被稱為博弈洗錢大亨的「八八會館」負責人郭哲敏，新北地院昨判刑11年8月。（資料照）

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