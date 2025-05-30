雨彈持續夜襲！5縣市豪、大雨特報

中央氣象署對5縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/05/30 00:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署深夜發布豪、大雨特報提醒，受鋒面影響，易有短延時強降雨，夜間到今天（30日）蘭嶼有局部大雨或豪雨，台東、恆春半島及花蓮、南部山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

豪雨特報範圍：台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉。

大雨特報範圍：台南市山區楠西區、南化區；高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉

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及山區三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉；花蓮縣山區秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉；台東縣台東市、成功鎮、關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉。

氣象署也提醒，東北風偏強及鋒面通過，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區，一直到今晚都有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。今天是端午連假第一天，出門要留意安全。

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣等10縣市要注意強風。（擷取自中央氣象署網站）

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