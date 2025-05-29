高雄垃圾不落地？清潔隊清這路口到抓狂 年揪176件開罰22萬元

高雄市前鎮區瑞和街與瑞信街口，經常有人亂丟垃圾。（讀者提供）

2025/05/29 23:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市垃圾不落地，但仍有民眾亂丟垃圾，尤其前鎮區瑞和街與瑞信街口最多，經常垃圾堆積如山，淪為環境髒亂點，清潔隊清到抓狂，1年多來揪出176件，開罰22萬4400元，今年已有改善大減至10件，僅裁罰1萬多元。

環保局今統計，高雄1年多來環境衛生裁罰2.4萬多件共3368萬8800元，其中髒亂點裁罰2323件共318萬8700元，以巷口超過5成為大宗，裁罰1205件共162萬多元；其次為路邊占3成，裁罰825件共111萬9600元，公園90件開罰近12萬元。

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尤其3大髒亂點民眾想丟就丟，以前鎮區瑞和街與瑞信街口最多，是民眾等候垃圾車地點，許多人貪圖方便亂丟垃圾，清潔隊忙善後疲於奔命，去年開罰166件共21萬1200元，今年改善裁罰10件共1萬3200元。

其次為鳳山區五權南路與國光路口去年被罰105件共13萬2千元，附近為五甲國宅社區，民眾貪圖方便，遛狗或運動經過，順便丟棄垃圾；鼓山區登山街60巷口去年被罰70件共8萬4600元，多為附近民眾或學生騎車經過任意棄置垃圾。今年兩地情況改善未被罰。

此外，清潔隊門口也經常被民眾亂丟垃圾，以大社區清潔隊最多，今年以來裁罰62件近8萬元；其次為美濃區清潔隊裁罰53件6萬4800元，環保局強調清潔隊有門禁管制開放時間，民眾亂丟垃圾屢勸不聽，掛布條宣導也無效，才會依法開罰。

環保局針對屢遭檢舉亂丟垃圾髒亂點，張貼警告標語並架設監視器，加強污染取締，發現隨意亂丟行為，依違反廢清法規定，裁處1200至6000元罰鍰，也歡迎民眾檢舉，共同守護市容環境。

大社區清潔隊門前經常被人亂丟垃圾。（記者陳文嬋攝）

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