多年國小「和平金門島」巨畫 前進日本長崎原爆80周年參展

金門縣多年國小畫作「和平金門島」舉行「蓋手印」儀式，師生前往參與，為畫作完成留下見證。（記者吳正庭攝）

2025/05/29 23:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣多年國小五年級12名小朋友費時3個月完成高3.5公尺、寬7.8公尺彩色巨型畫作「和平金門島」，今天舉行「蓋手印」儀式，8月參加日本長崎市紀念原子彈爆炸80周年舉辦的「為和平祈禱：長崎兒童的格爾尼卡」國際兒童和平壁畫展。

多年國小校長張志猛說，「兒童格爾尼卡」是1995年起發展至今的國際藝術計畫，靈感來自西班牙藝術家畢卡索的反戰壁畫「格爾尼卡」，鼓勵世界各地的兒童以與原畫同尺寸（高3.5公尺、寬7.8公尺）的大型畫布，創作傳遞和平訊息的壁畫。

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張志猛說，「和平金門島」的創作始於五年級社會課主題單元「日治時期與戰爭記憶」，學生從課本出發，深入了解二戰與長崎原爆事件的歷史背景，延伸探究金門在地的軍事遺跡，包括碉堡、軌條砦與反空降樁等。學生也走入家庭與社區，訪談長輩與在地教師，傾聽第一手戰爭記憶。

多年國小為「和平金門島」安排「蓋手印」任務，邀請參與畫作的五年級12名學生，在畫布上蓋下象徵承諾的黑色手印，每1枚手印都是對和平未來的宣示，也是跨世代的歷史連結。副縣長李文良、縣府教育處長孫麗琪專程到場見證。

李文良說，這幅創作不僅是學生透過畫作表達渴望和平、不喜歡戰爭的想法，學校也在學生創作過程，融入對應聯合國永續發展目標（SDGs）的17項指標，展現學生對教育、永續、平等與和平的想像與回應十分難得。

張志猛說，學生天馬行空，想像力豐富，在創作中以黑色、灰色的軌條砦象徵戰爭的陰影與威脅；紅與紫交織的龍舌蘭代表潛伏的危機；藍、紅、黃交錯的戰鬥機描繪出對戰爭的不安與恐懼；在這些記憶與陰影上，有一群潔白與橘色構成的「愛心鴿子」振翅飛翔，傳遞幸福、關愛與和平的希望。

畫作中還有和平符號、空飄氣球與閃爍星星，象徵童心、夢想與和平願景的綻放；潛水艇、帆船與球等象徵孩子們對自由、探索與無拘世界的渴望；風獅爺的出現，是金門在地的重要文化符號，代表著守護家園的神祇，更利用圖塊與文字，將「和平金門ISLAND」嵌入畫作。

金門縣多年國小彩色巨幅畫作「和平金門島」已完成，副縣長李文良（後排左三）、縣府教育處長孫麗琪（後排左二）與多年國小校長張志猛（後排右四）和參與畫作的學生合影。（記者吳正庭攝）

金門縣多年國小「和平金門島」創作者之一暢談創作理念。（記者吳正庭攝）

金門縣多年國小「和平金門島」舉行「蓋手印」儀式前，副縣長李文良（右）與創作學生交換意見。（記者吳正庭攝）

金門縣多年國小畫作「和平金門島」舉行「蓋手印」儀式，縣府教育處長孫麗琪到場參與。（記者吳正庭攝）

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