國境之南太陽為靈感 林後四林裝置藝術《穿越》追望夕陽

農業部林業及自然保育署屏東分署在林後四林為「山、村共生 Living with Nature」展覽的第二件作品《穿越》舉行啟用典禮。（記者陳彥廷攝）

2025/05/29 22:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為推廣國產竹材創新應用與美學發展，農業部林業及自然保育署屏東分署今天在林後四林為「山、村共生 Living with Nature」展覽第二件作品《穿越》舉行啟用典禮，藝術家游文富以國境之南「特產」太陽的軌跡為靈感，運用500餘根國產桂竹與刺竹創作構築，隨光影變化呈現人與自然共生的詩意時空，屏東分署邀請民眾在端午連假期間前來走走，體驗南台灣熱情日頭在竹材間的光影變化。

林後四林平地森林公園是屏東重要旅遊景點，復刻「迷你二峰圳」全台知名，而林保署也不斷引進國產木竹裝置藝術，旅人進入園區，隨時可見驚喜，啟用儀式上，林保署屏東分署分署長楊瑞芬、行政執行署屏東分署長柯怡如、農田水利署屏東處長黃信茗、水保署臺南分署副分署長祝瑞敏、來義鄉長莊景星及策展、園區經管單位共同壓下「勢如破竹」開關後正式啟用。

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楊瑞芬說，林後四林平地森林園區是南台灣生態保育與環境教育的重要據點，長期致力於推廣自然資源的永續利用，這次的作品延續對國產竹材的關注與實踐，將國產桂竹與刺竹透過藝術創作注入新的生命力，展現竹材在創作的無限潛能。

楊瑞芬說，《穿越》作品選用4至5年生、長6公尺的桂竹500根及刺竹10根的成熟竹材，過程以手工「破蔑」方法加工處理，展現竹材的高度可塑性，為突顯國產竹材的強韌及結構物強度，還特別請技師認證結構。

據林業試驗所的研究結果，一棵5年生桂竹約可固定6.5公斤二氧化碳，作品至少吸存了3.1噸的碳排，除了展現藝術價值，更顯現於淨零固碳的貢獻。楊瑞芬說，竹材憑藉其快速生長與韌性，藝術外的建築、家具與器具等日常應用領域，更有無窮的發展空間與珍貴價值，是推動綠色經濟不可或缺資源。

《穿越》雄偉中更帶有竹子特有的節雅，藝術家游文富說，他在林後四林完全的沉浸在「生命三元素」當中，原來除了主題的「陽光」之外，風吹過他汗溼的身體，讓他感受到空氣的流動，旁邊迷你二峰圳的流水，洗滌掉他全身的燥熱，完全的融入大自然。

游文富說，作品以太陽輻射線光芒為創作靈感，象徵人類長久以來對太陽敬畏及文化起源，因此選置於園區東西向軸線順應太陽軌跡，創造陽光穿透作品孔洞的光影變化，展現竹材質地溫潤與穩定，在力與柔間取得平衡，遊客得以在不斷移動的日照中感受到自然韻律與生命力的流動，透過「穿越時空」體會自身與自然共存的詩意，觀察光的軌跡與土地的脈動。

游文富在陽光、空氣、水的生命三元素下，創作出《穿越》裝置藝術，更被游文富拍下絕美畫面。（游文富提供）

「山、村共生 Living with Nature」展覽第二件作品《穿越》由藝術家游文富創作。（記者陳彥廷攝）

《穿越》選用4到5年生、長6公尺的桂竹500根及刺竹10根的成熟竹材，以手工「破蔑」方法加工處理，展現竹材的高度可塑性。（記者陳彥廷攝）

《穿越》採東西軸向座落，西側對著夏至丘，與太陽的靈感是不謀而合。（記者陳彥廷攝）

藝術家游文富以國境之南「特產」太陽的軌跡為靈感，運用500餘根國產桂竹與刺竹創作《穿越》。（記者陳彥廷攝）

眾人壓下「勢如破竹」開關，象徵裝置藝術正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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