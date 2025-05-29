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    想跟阿嬤一樣煮美味料理 台南學生技藝競賽拿第一

    台南市安南國中學生鄭珮儀（中）獲全國技藝教育績優人員。（記者洪瑞琴攝）

    台南市安南國中學生鄭珮儀（中）獲全國技藝教育績優人員。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/29 22:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國技藝教育績優人員選拔出爐，麻豆國中校長蔡淑芬等8位教職員與8名學生榮獲技藝教育績優。獲獎學生鄭珮儀以「燴三色肉片」精美料理獲得評審青睞；林宣霓則說，因為想跟阿嬤一樣煮美味的料理給家人吃。

    安南國中學生鄭珮儀為參加台南市中餐廚藝製作主題競賽，要在限定時間內完成「燴三色肉片」，從切食材、料理、擺盤都需要技巧。她說，即使練習過程千辛萬苦，但相信只要越過這個關卡就能海闊天空，更了解「有志者事竟成」的道理，最終得到競賽第1名，也榮獲全國技優人員，未來將以餐飲相關職群為升學目標。

    海佃國中學生林宣霓參加台南市飲料調製實務主題競賽，她說，因為想跟阿嬤一樣煮美味的料理給家人吃，選擇參加餐飲職群，比賽時要在規定時間內調製「冰水蜜桃紅茶」，從安全衛生、調製順序比例、裝飾及吧檯整理等都是重要環節，經過不斷的練習得到第1名，也獲得全國技優人員，她感謝師長與家人支持，未來想要朝餐飲業發展。

    麻豆國中學生唐一綺參加台南市美容主題競賽，比賽時需於紙上繪出化妝設計圖，她秉持著「成功不僅是技巧的比拚，更是心態和毅力的較量」脫穎而出，得到第1名，也代表台南市獲選全國技優人員，未來將以化妝品應用相關為目標，延續對技職的熱情。

    麻豆國中校長蔡淑芬，長期推動抽離式技藝教育課程，開辦多元職群，更為特殊學生開設課程，師生參加競賽或選拔都有亮眼成績。安南國中主任江靜宜積極協助教育局推動技職政策，並擔任台南市技職諮詢會委員，致力推動學校技藝課程。大成國中老師陳美璇為技藝教育專班導師，指導學生參加競賽屢獲佳績，112學年度專班畢業生全數就讀技職體系學校，幫助學生找到自己的學習道路。

    麻豆國中學生唐一綺獲全國技優人員。（台南市教育局提供）

    麻豆國中學生唐一綺獲全國技優人員。（台南市教育局提供）

    大成國中老師陳美璇獲全國技優人員。（台南市教育局提供）

    大成國中老師陳美璇獲全國技優人員。（台南市教育局提供）

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