壯觀場面曝光！屏東東港黑鮪大豐收 近500隻拍賣寫單日新高

東港今天進港漁獲量有多達473尾交易，創下國際配額實施後紀錄。（記者陳彥廷攝）

2025/05/29 23:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年黑鮪魚汛期才甫進入盛魚期就出現爆量入港，東港漁港今天的漁獲交易量就創下在有國際配額後的單日新高，多達473尾擺上交易檯面。巧合的是，全國捕獲量也在今天達到國際配額2200公噸的7成以上，已突破1.5噸門檻；漁業署宣布自今天中午起，要申領如同「黑鮪身分證」的標籤數量將劇減，但因為海上漁船仍多，預計在6月5日接近上限，屆時就不得再行捕撈，未使用的「黑鮪身分證」也要作廢。

去年黑鮪魚捕獲爆量超過全年國際配額的1965噸，在端午節期間喊卡，引來漁民反彈，漁業署今年大動作調整黑鮪魚捕撈機制，包括深化被視為「黑鮪身分證」的標籤制度，在全國7成捕撈量前，漁船依噸數在出海前可領取10、20、25及30張標籤，在7成後則依噸級減為4、6（原20及25張噸級）、8張標籤。

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黑鮪魚漁獲主力港為屏東東港、宜蘭蘇澳及台東新港3港，其中又以東港為最多，去年佔全國逾6成產量，且本週已有單日交易達300尾以上，今天更是爆出史上大量的單日473尾紀錄，東港區漁會指出，撇除早年沒有配額上限的年代，單日近500尾可說是前所未見，就是因本週六端午節未開市，許多漁民是趕著回來交易，入港量自然較多。

整個魚市場一早滿滿都是黑鮪魚，場面非常壯觀，甚至連墊板都不夠用，但也因為連日豐收價格逐漸下滑昨天最高價約每公斤350元，部分肉質無法供生食者、每公斤不到100元者以加工級定位，但因為接下來出港可申領的標籤數量大減，返港數減且接近不得再捕撈期下，下週魚價不僅可望維持，甚至可能會出現翻揚。

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