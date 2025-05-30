國道玩命！賓士打雙黃燈想硬切下匝道 網怒：重罰才會怕

銀色賓士直接打雙黃燈佔直行車道，引發討論。（擷取自臉書）

2025/05/30 00:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國道上演荒謬插隊戲碼！一名駕駛在《爆料公社》發文指出，有車輛錯過匝道口引道後，竟直接停在直行車道硬要插隊切入，當時下著雨、車流繁忙，後方駕駛氣炸怒批「過頭就過頭，不能想插就插！」並表示已將行車紀錄畫面留存，直呼這種行徑「該冷靜半年！」

據貼文 顯示，一輛灰色賓士疑似錯過休息站匝道後，竟直接卡在最外線車道、強行等候空檔想插進去，後方車陣因此回堵。原PO痛批，明明過頭就該認命繼續開，卻還在雨中貿然停車，甚至前面就有中壢休息站，氣得讓他直言「只能讓你這半年冷靜冷靜了」。

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貼文曝光後，同樣有不少網友見狀火大回應，狠酸「國道當巷道開」、「後面如果是大車的話有機會全壘打」、「這種人怎麼還能上國道」、「想插就插，那提早排隊的是笨蛋嗎？」還有人建議直接檢舉，「槽化線都跨了，不報警對不起自己」。

網友也指出此地有科技執法，希望能揪出這類違規行為，批評「垃圾駕駛根本拿別人命開玩笑」、「低能又任性，還打雙黃燈以為有禮貌？」更有網友提議「這該等同酒駕，重罰10萬才會怕」、「乾脆吊銷駕照一勞永逸」或搞笑表示，「有錢就是任性」。

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