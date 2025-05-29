金門古寧頭社區青銀共學 「戰地阿嬤」手把手傳承包粽手藝

金門古寧頭社區發展協會辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，多位「戰地阿嬤」現場教學，手把手將累積多年好手藝教給孫子輩下一代。（記者吳正庭攝）

2025/05/29 22:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門古寧頭社區發展協會今天辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，社區許多「戰地阿嬤」，手把手將累積多年好手藝教給孫子輩的小朋友，還有來自印尼的國立金門大學外籍生，1名印尼學生說，包粽子讓她想家了。

古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍說，包粽教學是5月24日到29日舉辦「端午節包粽、香包文化傳承及獨居長者關懷活動」系列之一，整個計畫透過實作體驗與關懷行動，結合青年人、銀髮族的「青銀共學」，讓傳統節慶走入生活、走進社區，促進世代交流與文化傳承。

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副縣長李文良率縣府社會處處長黃雅芬等人到古寧社區為大、小朋友們打氣，並送上1打金門高粱酒勉勵工作人員投入社區活動的熱誠。

古寧頭社區位於1949年古寧頭戰役的古戰場，村民倚海維生，生活本就較島內居民辛苦，在早期重男輕女觀念下，更培養當地女性堅毅刻苦天性，鍛煉一身持家本領；這場包粽活動，好幾位阿嬤級的「戰地媽媽」擔任老師，她們早早把燉煮好的五花肉、滷蛋、糯米分裝在一個個菜盆內，再將粽葉攤放在雙手，很熟練的手勢一個內折，開始將內餡裝入掌中粽葉中；1名金大外籍生乾脆直接把肉粽當成中式漢堡來包。

來自印尼雅加達的洪姓金大生說，印尼也有端午節包粽子習俗，小時候常去奶奶家包粽子，內餡有豬肉、鹹鴨蛋、香腸，還有好吃的甜粽；她說，前幾天阿姨還打電話給她，邀她回家一起包粽子，在古寧頭社區熱鬧的包粽現場，讓她開始想家了。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗說，包粽活動結束後，協會與組織志工、理監事展開關懷訪視，將肉粽送到社區內弱勢家庭與獨居長者家中，希望將端午節的祝福與社區的溫暖帶給每一個需要關懷的角落。

金門古寧頭社區發展協會辦理包粽文化傳承活動，金寧鄉民代表翁明惠（左二）駕輕就熟，也上場擔任小老師，教外籍生包粽子。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理包粽文化傳承活動，副縣長李文良（左三）率縣府社會處長黃雅芬（左二）、副處長王茲穗（左一），致贈社區禮酒一箱，由古寧村長李開陣（右三）代表接受。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理包粽文化傳承活動，副縣長李文良（左一）大讚女外籍生（左二）包的「人生第一粽」很紮實，女學生也開心合影存證。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，社區90多歲阿嬤級老師，向小朋友耐心說明包粽的過程。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，社區媽媽細心向外籍生說明包粽的技巧。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，許多社區媽媽手把手將多年包粽技巧不藏私傳學。（記者吳正庭攝）

金門古寧頭社區發展協會辦理「青銀共學」包粽文化傳承活動，副縣長李文良（中著背心）前往打氣加油，現場粽香四溢，充滿歡樂笑聲。 （記者吳正庭攝）

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