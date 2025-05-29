南投高中歷史課超好玩 變身「羅馬戰士」擺陣、對戰

校長傅國樑（穿白襯衫者）跟扮演羅馬帝國戰士的學生打氣。（南投高中提供）

2025/05/29 22:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕歷史課文變實景！國立南投高中高二社會組學生穿戴羅國帝國戰士裝備，由「羅馬高雄人」臉書粉專編輯李思平傳授羅馬帝國士兵戰術戰技，並以投影片講解羅馬文化發展對現代的影響，學生在室內近身對陣，室外則扮戰士走秀，安排課程的社會科老師賴國賓說，高一學生已在預約升高二也能有這樣的體驗課。

南投高中週三下午利用社會科優質化專題演講課程時間，邀請設立「羅馬高雄人」臉書粉專的李思平，為高二社會組3個班學生介紹羅馬帝國文化，其中1小時以投影片介紹羅馬帝國文化發展對現代的影響，另外2小時則讓部分學生穿戴羅馬戰士裝備，手拿武器、盾牌，在中庭走秀，全校學生都到走廊來觀賞，全校氛氛歡樂。

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賴國賓指出，學生不只走秀，而且現場學習盾牌「龜甲陣」，還有戰士對陣、近身刺殺體驗，這些高二學生歷史課上過羅馬文化，對這3堂動態課程十分投入，大讚「歷史課原來這麼好玩！」。

高一學生已在敲碗期待下學期能再請李思平來上課，高三學生則對沒有機會體驗當羅馬戰士大感惋惜！

「羅馬高雄人」臉書粉專編輯李思平，到南投高中為高二社會組學生，以投影片介紹羅馬帝國的文化發展對現代的影響。（南投高中提供）

李思平教學生擺「龜甲陣」。（南投高中提供）

南投高中學生體驗戰士近身攻擊刺殺。（南投高中提供）

南投高中學生扮演羅馬帝國戰士。（南投高中提供）

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