為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投高中歷史課超好玩 變身「羅馬戰士」擺陣、對戰

    校長傅國樑（穿白襯衫者）跟扮演羅馬帝國戰士的學生打氣。（南投高中提供）

    校長傅國樑（穿白襯衫者）跟扮演羅馬帝國戰士的學生打氣。（南投高中提供）

    2025/05/29 22:47

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕歷史課文變實景！國立南投高中高二社會組學生穿戴羅國帝國戰士裝備，由「羅馬高雄人」臉書粉專編輯李思平傳授羅馬帝國士兵戰術戰技，並以投影片講解羅馬文化發展對現代的影響，學生在室內近身對陣，室外則扮戰士走秀，安排課程的社會科老師賴國賓說，高一學生已在預約升高二也能有這樣的體驗課。

    南投高中週三下午利用社會科優質化專題演講課程時間，邀請設立「羅馬高雄人」臉書粉專的李思平，為高二社會組3個班學生介紹羅馬帝國文化，其中1小時以投影片介紹羅馬帝國文化發展對現代的影響，另外2小時則讓部分學生穿戴羅馬戰士裝備，手拿武器、盾牌，在中庭走秀，全校學生都到走廊來觀賞，全校氛氛歡樂。

    賴國賓指出，學生不只走秀，而且現場學習盾牌「龜甲陣」，還有戰士對陣、近身刺殺體驗，這些高二學生歷史課上過羅馬文化，對這3堂動態課程十分投入，大讚「歷史課原來這麼好玩！」。

    高一學生已在敲碗期待下學期能再請李思平來上課，高三學生則對沒有機會體驗當羅馬戰士大感惋惜！

    「羅馬高雄人」臉書粉專編輯李思平，到南投高中為高二社會組學生，以投影片介紹羅馬帝國的文化發展對現代的影響。（南投高中提供）

    「羅馬高雄人」臉書粉專編輯李思平，到南投高中為高二社會組學生，以投影片介紹羅馬帝國的文化發展對現代的影響。（南投高中提供）

    李思平教學生擺「龜甲陣」。（南投高中提供）

    李思平教學生擺「龜甲陣」。（南投高中提供）

    南投高中學生體驗戰士近身攻擊刺殺。（南投高中提供）

    南投高中學生體驗戰士近身攻擊刺殺。（南投高中提供）

    南投高中學生扮演羅馬帝國戰士。（南投高中提供）

    南投高中學生扮演羅馬帝國戰士。（南投高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播