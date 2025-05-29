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    早餐喝果汁？小心糖尿病風險悄悄升高

    果汁好喝又看似健康，但當心其實是「糖衣陷阱」。示意圖。（資料照）

    果汁好喝又看似健康，但當心其實是「糖衣陷阱」。示意圖。（資料照）

    2025/05/29 23:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人早上習慣來杯果汁開啟一天，認為這樣能補充維他命、增強抵抗力。但最新研究卻警告，這樣的習慣恐怕正在悄悄推高你罹患第二型糖尿病的風險。

    根據《每日郵報》報導，美國楊百翰大學營養學研究團隊分析，全球超過80萬筆成人健康資料，發現「喝糖」比「吃糖」對身體危害更大。每天多喝一杯果汁，糖尿病風險就上升約5%；若是含糖飲料如汽水、能量飲等，風險更高達25%。

    研究刊登於《營養學進展》期刊，指出果汁雖由水果製成，但在榨汁過程中會去除膳食纖維，還可能額外加入糖分與添加物，不但難以調節血糖，還會導致肝臟與胰臟脂肪堆積，進而影響胰島素分泌，誘發慢性發炎，成為糖尿病溫床。

    楊百翰大學營養學教授德拉寇特（Karen Della Corte）指出：「我們的研究首次釐清不同糖來源與第二型糖尿病的劑量關聯。結果顯示，液態糖比固態糖對健康更具破壞性」。

    根據美國心臟協會建議，男性每日糖攝取不應超過36克，女性則為25克；但一杯約240毫升的柳橙汁，糖分就有18至21克，幾乎已逼近女性每日上限。

    專家呼籲，與其妖魔化糖分，不如正視「糖的形式與來源」。例如天然水果與蜂蜜等糖源，對身體的衝擊相對較小；相對地，經過加工的果汁與含糖飲料，才是真正的「甜蜜陷阱」。

    專家也再次強調，完整水果富含膳食纖維與植化素，不但有助腸道健康，還能有效調節血糖，是遠勝果汁的選擇。未來飲食建議應更具細緻度，將糖的型態納入考量，而不僅只看總量。

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