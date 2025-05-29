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    東螺溪大變身 彰化打造8.3公里水綠廊道完工90％

    彰化東螺溪綠廊環境改善計畫，將規劃在河道旁興建近水學塘、賞花驛站和觀夕平台等五大景觀設施。（示意圖，彰縣府水資處提供）

    彰化東螺溪綠廊環境改善計畫，將規劃在河道旁興建近水學塘、賞花驛站和觀夕平台等五大景觀設施。（示意圖，彰縣府水資處提供）

    2025/05/29 20:57

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府投入近2.5億元整治東螺溪，打造全長8.3公里的「水綠廊道」，目前工程進度已達9成，預計7月完工。

    縣長王惠美今（29日）前往溪湖視察表示，完工後將沿岸種植1萬5千棵原生種樹木，復育森林綠帶，盼打造全國典範的親水景觀。

    東螺溪沿岸種有木棉樹、台灣欒樹與阿勃勒等數十種樹木，花季時景致迷人，但雜草叢生導致河道視野受阻，且部分區段因有「貓屍林」聚集，讓民眾不敢親近。縣府對此全面檢討，決定從埔鹽石埤橋至溪湖舊鐵橋進行整治，打造綠意盎然、宜人親水的散步空間。

    新建的水綠廊道將串聯五大亮點，包括天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹隧道及觀夕平台，同時結合自行車道與糖鐵軌道特色路線，未來民眾可輕鬆騎車賞鳥、看夕陽、感受田野水岸風光。

    王惠美表示，東螺溪整治計畫總經費約7.65億元，其中廊道工程佔約2.5億元。此次視察也邀集溪湖鎮長何炳樺、湖埔社區大學執行長林淑玲與多位在地里長到場檢視，針對沿線設施細節提供建議，期盼工程更貼近地方需求。

    彰化縣東螺溪打造水綠廊道，其中舊鐵橋至代馬橋間，將建置綠道騎行系統及業餘賞鳥觀察場域，（資料照）

    彰化縣東螺溪打造水綠廊道，其中舊鐵橋至代馬橋間，將建置綠道騎行系統及業餘賞鳥觀察場域，（資料照）

    彰化縣長王惠美（右）前往東螺溪視察，邀集溪湖鎮長何炳樺（左）等人到場檢視。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（右）前往東螺溪視察，邀集溪湖鎮長何炳樺（左）等人到場檢視。（記者陳冠備攝）

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