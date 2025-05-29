台東縣府、議會齊轟「花東優惠」敷衍 台鐵回應了

台東縣府說，5月中旬接連發生南迴鐵路電車線斷落（見圖）、北迴線多次停駛，不僅影響花東人安全回家，許多觀光客也因交通受阻退房，直接影響台東觀光發展、旅宿業生計。（資料照，台鐵公司提供）

2025/05/29 21:22

〔記者劉人瑋／台東報導〕台鐵票價調漲，立委陳瑩及台東縣政府、議會不分藍綠一同批評花東優惠「敷衍」，縣府還揚言不排除坐遊覽車北上抗議，點出台鐵APP不便之處後。台鐵回應，調漲是行政院核定後反映成本上漲，優惠是促進交通公平、區域發展，以及將致力提升品質。

立委陳瑩也直言，依台鐵28日公布的優惠方案，花東居民若加入台鐵會員，最多可享5倍點數回饋，折算後台北到台東來回票價可省約90元，不到漲幅的3分之1，省下價差對花東居民「真無感」。

請繼續往下閱讀...

台東縣議會議長吳秀華批評，台鐵設施老舊、路線中斷頻繁，卻要我們以超過4分之1的漲幅買單，花東民眾再度為邊緣地區承擔代價，這不是交通建設，是交通懲罰，呼籲暫緩調漲、重訂優惠方案、落實交通平權「不要假裝照顧」。

台東縣政府說，台東人也認同可調整票價，但應先改善南迴、北迴鐵路品質，「最基本安全、便利需求，台鐵能承諾做到嗎？」5月中旬接連發生南迴鐵路電車線斷落、北迴線多次停駛，不僅影響花東人安全回家，許多觀光客也因交通受阻退房，這更直接影響台東觀光發展、旅宿業生計。

縣府透過交通及觀光發展處長卜敏正聲明，若台鐵無法改善東部鐵路品質，台東人絕不接受票價調漲，縣府不排除集結民眾北上抗議，「而且一定坐遊覽車北上，因為怕鐵路又中斷！」

台鐵公司說明，台鐵票價自1995年調整後，迄今已近30年未調整，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，此次票價合理化方案獲行政院核定，為減輕對中長程旅客之影響，票價實施遞遠遞減訂價制度，減輕民眾負擔。使台鐵仍為旅客高CP值之運具選擇。

奉行政院指示促進花東地區災後重建、提升花東線使用率，台鐵已研擬花東地區優惠措施，讓設籍於花蓮縣或台東縣之旅客，有別於一般會員旅客享購票點數加倍回饋，促進交通公平性，均衡區域發展。

台鐵公司將全力以赴，致力提升各項旅客服務，在對一般社會大眾影響最小的情況下維持企業永續經營，透過全方位的系統及設備優化，提升整體服務品質，滿足旅客旅運需求，提供社會大眾更安全、準點、優質的鐵路運輸服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法