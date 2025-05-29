2025桃園城市變裝嘉年華 6月7、8日中壢青埔登場

日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」。（桃市觀旅局提供）

2025/05/29 20:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局主辦「2025桃園城市變裝嘉年華」，將於6月7、8日在中壢青埔置地廣場登場。

今年主打親子共遊，7日推出海洋親子變裝造型大賽與親子海洋變裝遊行，前300名參與者有限量知名動漫大禮包與海洋風頭飾，邀請專業劇團演出的海洋變裝互動兒童劇；8日安排「世界Cosplay高峰會（WCS）」的台灣代表選拔賽，冠軍隊伍將代表台灣進軍日本爭奪Cosplay世界第一的王座！

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觀光旅遊局代理局王麗娟表示，8日邀請日本偶像團體「SAKURA GRADUATION」出席演出並舉辦握手見面會，帶來最正宗的日本偶像文化。7、8日兩天還有親子變裝市集，現場提供免費變裝體驗。

王麗娟說，今年除了豐富的變裝主題活動，也串聯眾多桃園在地觀光旅遊業者共同合作行銷桃園。5月30日下午2點至4點邀請桃園蔬食吉祥物「蜜蜂科長」、合作單位「手信霧隱城」與「饅頭家族」的吉祥物人偶，來到置地廣場桃園1樓商場與大小朋友同樂，為桃園城市變裝嘉年華提前暖身宣傳！

此外，今年活動與桃園市熱門景點合作，推出「景點玩變裝」優惠活動，只要遊客創意變裝造訪合作景點，就可以享有免費入場、兌換好禮與參加抽獎等好康優惠。

即日起至6月30日，憑變裝打卡至新光影城1樓服務台出示貼文即可領取紅豆餅，7、8日加碼紅茶飲品等限量兌換；7、8日只要Cosplay任何動漫角色，就可以免費入場Xpark水族館參觀。

即日起至6月30日，遊客只要穿上整套Cosplay服裝，就可以免費進入手信霧隱城參觀，在館內拍攝Cosplay照片分享到IG或FB，並完成指定Hashtag，可獲精美小禮物；即日起至6月29日，只要造型變裝參觀馬祖新村眷村文創園區，拍下園區變裝照並掃描現場活動立牌QRCODE上傳變裝照，即可參加抽獎，有機會將超商200元禮物卡帶回家。

手信霧隱城 。（桃市觀旅局提供）

馬祖新村眷村文化園區。（桃市觀旅局提供）

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