竹縣首例！文興、湖口、內灣3商圈締結姊妹

竹北市文興商圈首發「端午開粽」活動，邀請親子體驗包粽DIY。（記者廖雪茹攝）

2025/05/29 20:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣首例！竹北文興商圈、湖口商圈、內灣商圈今（29）日宣布締結姊妹商圈，期共享客群與活動資源，商圈合作串聯活動下半年將陸續上線；而竹北市文興商圈的首發活動「端午開粽」，端午節當天（31日）將在竹北市公2公園登場。

縣府產業發展處經貿事務科長蘇世昌表示，新竹縣立案的商圈協會目前已成長到15個，縣府輔導預算逐年成長至今年600萬元；而今日締結姊妹是商圈自發性合作的首例。

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文興、湖口和內灣3個商圈發展協會今天在竹北市不二農產直販所，以火車駛進的看版道具，象徵締結姊妹商圈，期望藉由資源整合與活動聯動，打造新竹地區觀光廊帶。

竹北市文興商圈發展協會去年甫成軍，理事長張祐禎表示，商圈範圍從文興路到興隆路、高速公路之間，目前已有58個店家加入協會；不同於以餐廳為主的光明商圈，文興商圈涵蓋生活上各行各業的店家，該區域居民收入高、平均年齡低，散發多元、科技與年輕的氣象。

橫山鄉內灣形象商圈發展協會成立逾20年歷史，以賞螢、野薑花粽等特色聞名，現有185個會員，理事長彭春浮說，3個商圈的共同特色是都有鐵道經過（湖口為舊鐵道），希望透過鐵道串聯3個商圈，提振在地經濟活動。

湖口鄉形象商圈發展協會位於古色古香的百年湖口老街，具多元文化融合特色，現有36個會員，理事長邱小睿表示，3個商圈各自定位與客群不同，將以平等互惠為基礎，共享客群與活動資源。

張祐禎表示，竹北市文興商圈5月31日上午9點到下午4點的「粽藝召集令」活動，安排美食、手作、體驗、親子DIY等，還有超過卅家職人品牌熱情設攤，歡迎大小朋友一起端午FUN一下！

新竹縣湖口商圈理事長邱小睿（左起3人）、文興商圈理事長張祐禎、內灣商圈理事長彭春浮，今（29）日宣布締結姊妹商圈，攜手合作共同發展。（記者廖雪茹攝）

竹北文興商圈、湖口商圈、內灣商圈今（29）日宣布締結姊妹商圈，期共享客群與活動資源，提升商圈競爭力與經濟效益。（記者廖雪茹攝）

竹北文興商圈、湖口商圈、內灣商圈今（29）日宣布締結姊妹商圈，期共享客群與活動資源，提升商圈競爭力與經濟效益。（記者廖雪茹攝）

竹北市文興商圈首發「端午開粽」活動，邀請親子體驗包粽DIY。（記者廖雪茹攝）

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