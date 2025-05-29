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    台中警冒雨推拋錨9人座車！路人議論「神力」推車

    警員黃鈺銘冒雨推動9人座廂型車，「神力」引發討論。（讀者提供）

    警員黃鈺銘冒雨推動9人座廂型車，「神力」引發討論。（讀者提供）

    2025/05/29 20:10

    〔記者黃旭磊／台中報導〕受鋒面過境影響，台中市區各地今天短延時強降雨不斷，台74線快速道路下五權西路匝道口有一輛9人座廂型車引擎蓋打開、停在車道中央，警員黃鈺銘見車流快速有追撞危險，冒雨到車後推至路邊。由於1人推動全車引起路人討論「神力」，黃鈺銘謙虛表示，推車要有技巧，舉重若輕就能推得動。

    台中市第四警分局表示，交通分隊警員黃鈺銘今天獲報趕往南屯區公益路段處理交通事故，途經環中路慢車道、接近台74線快速道路下五權西路匝道口時，發現9人座廂型車引擎蓋打開、停在車道中央，往來車輛測速快恐遭後車追撞，黃鈺銘立即下車關心駕駛狀況。

    孫姓男駕駛向警方表示，廂型車為客戶送修車輛，今天上午完成維修作業，為確認是否排除故障，開至台74線試車，未料剛發動不久就拋錨，車輛瞬間熄火、無法動彈，被迫停在車道中間。

    黃鈺銘冒雨從車後推動車身，四輪緩緩前進走了10多公里到五權西路，路人討論「神力」推車，黃鈺銘謙虛表示，推車要有技巧，起步比較難，抓到車體重心就能推得動。

    第四警分局長陳祥麟說，民眾若需試車或測試維修後車輛，應選擇封閉道路或空曠安全場所進行，避免下雨天在交通繁忙路段上路，而如車輛拋錨應立即開啟警示燈並設置三角警示牌，並儘速聯繫警察或道路救援協助。

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