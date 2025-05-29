中南部週五有雨！週六全台炎熱 週日天氣不穩

2025/05/29 22:09

週五各地雨勢將逐漸趨緩。示意圖。（記者陳志曲攝）

端午節連假天氣概況。（氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕明天週五（30日）除了南部、花東地區及中部山區，仍有局部降雨之外，其他地區將會轉為多雲的天氣型態，而且有降雨的地區，雨勢也會逐漸趨緩。此外，受到東北季風及降雨的影響，今夜之後至明天清晨，氣溫都會進一步下降，早出晚歸請留意天氣變化。

未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週六端午節當天，預估將是天氣最好、水氣最少的一天，各地天氣都會較為炎熱。而週日風向將轉為偏南風，迎風面的雲林以南、恆春半島及台東地區，雲量會增多並有局部短暫陣雨的機會，且西半部山區、東半部地區，恐都有午後熱對流雷雨出現的機會，天氣可能會變得比較不穩定一些。

中央氣象署預報，週五受東北季風影響，各地區早晚天氣皆較涼，且因鋒面位於巴士海峽，台灣南部、東部、東南部地區及中部山區，會有局部短暫陣雨之外，其他地區及澎湖、金門、馬祖，都為零星短暫陣雨後多雲。但下午起，巴士海峽及廣東海面的平均風力，將增強至6到7級；東沙島海面平均風力則增強至6級，船隻請特別注意。

溫度方面，週五清晨中部以北、花東地區，低溫約20至22度；南部及台東低溫則是22至24度，而白天氣溫稍回升後，北部、東半部高溫為26至28度；中南部高溫29至32度，但入夜後北部仍稍涼，低溫恐降到20至22度，請留意氣溫變化，適時增添衣物。澎湖全天為23至28度；金門21至27度；馬祖20至24度。

紫外線指數部分，週五台東縣、花蓮縣、宜蘭縣為「中量級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東北風，可能挾帶著微量境外污染物，影響台灣及離島地區。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週五南部高溫可達32度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五東北風恐挾帶著微量境外污染物，影響台灣及離島地區。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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