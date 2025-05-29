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    獲三大豬病非疫區認證 台灣豬肉外銷信譽與競爭力激增

    今年第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會舉行動物疾病非疫區授證儀式，台灣申請「豬瘟非疫國」並正式獲WOAH認定，是繼口蹄疫與非洲豬瘟非疫區後，第3個豬病非疫區，象徵我國動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。（農業部提供）

    今年第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會舉行動物疾病非疫區授證儀式，台灣申請「豬瘟非疫國」並正式獲WOAH認定，是繼口蹄疫與非洲豬瘟非疫區後，第3個豬病非疫區，象徵我國動物防疫與檢疫量能再獲國際肯定。（農業部提供）

    2025/05/29 20:38

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今年在法國巴黎舉辦第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會，今（29日）舉行動物疾病非疫區授證儀式，台灣申請「豬瘟非疫國」並正式獲WOAH認定，是繼口蹄疫與非洲豬瘟非疫區後，第3個豬病非疫區。

    農業部表示，依據WOAH陸生動物衛生法典之豬瘟非疫國認定標準，自前年7月1日起全面停止施打豬瘟疫苗後，分階段蒐整各項防檢疫與監測資料，於去年8月正式向WOAH遞交申請案，續依國際專家審查結果提供補充資料，今年終獲WOAH正式認可。

    農業部強調，這次豬瘟非疫區授證，代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家，農業部感謝動物防檢疫人員、養豬業者及各相關單位的合作，此項殊榮來自全民共同防疫成果，為國家動物防檢疫工作再添肯定，讓台灣畜產業能夠邁向更高的國際標準，不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為我國豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

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