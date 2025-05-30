人妻回娘家告吹！老公說妹妹端午回來「你訂餐廳」 網笑：訂1桌10萬

原PO原想趁端午回娘家，卻因小姑要回婆家被迫改變行程，還要幫忙訂大家都滿意的餐廳。示意圖，與本文無關。（資料照）

2025/05/30 00:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名職業婦女在臉書《爆料公社》分享悲情經歷，原本端午連假說好回娘家探望父母與剛出生的小姪子，沒想到老公一句「妹妹們要回來」，立刻翻臉阻止，還要求她負責幫大家訂餐廳，氣得她大喊「為什麼每次退讓的都是我？」

據原PO 自述，她平日上班壓力大，下班還得顧小孩、打理家務，難得放假想回家當一下女兒，老公一開始還答應，卻在婆婆表示小姑們要回婆家後突然改口，要求她留下陪家人，還得幫大家找「全家都滿意」的餐廳，氣到她想請假回家逃避這一切，直呼「我也想任性一次！」

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不少網友留言力挺她，直言「那就幫她訂一間餐廳，你回家啊」、「快逃」、「直接回娘家！別理他們」也有網友認為，「妳老公才是最大問題」、「直接回娘家，幹嘛理他們」坦言，「小姑回娘家，妳也回娘家，公平得很」。

還有人出餿主意笑說「訂娘家附近的餐廳」、「叫小姑買回來就好」認為「各自回各自家，沒有問題」；更有人妻留言認同原PO，「我也是自己帶小孩搭高鐵回娘家，不想再在婆家浪費時間」或搞笑表示，「訂又不用錢，幫他們訂一桌十萬的。」

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