端午連假首日國道塞車地雷路段曝 南下車流估平日1.4倍

高公局建議國5南向用路人建議5時前或17時後出發。（資料照）

2025/05/29 19:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（30日）是端午節連續假期第一天，交通部高速公路局今晚說明，預估明天國道交通量為121百萬車公里，是平日年平均（92百萬車公里）的 1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。

高公局說明，明天北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。

請繼續往下閱讀...

高公局建議西部國道南向用路人，儘量在6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

今天（29日）西部國道在下午16時後車流逐漸增加，受到下雨影響，國道車多路段包括國1東湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至新竹南向、泰安服務區至台中系統南向、安定至永康南向、汐止至五堵北向、林口至五股北向；國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為67百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里。

高公局提醒用路人，連假首日梅雨鋒面遠離，部分地區仍有短暫陣雨，雨天行車前務必檢查車況，行駛途中亦應更加小心，隨時注意前方動態，勿分心或疲勞駕駛，以確保行車安全。

台北車站湧現返鄉人潮。（記者陳志曲攝）

連假首日中區南向國道狀況。（高公局提供）

連假首日北區南向國道狀況。（高公局提供）

連假首日南區南向國道狀況。（高公局提供）

國道管制措施。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法