鼓勵參與客語認證 客委會：通過者將發千元客家幣

幼兒園進行客語沉浸式教學。（記者楊綿傑攝）

2025/05/29 20:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年首次客語中級暨中高級認證今天放榜，共有957人通過認證，客委會表示，通過今年客語認證的考生，將收到1000元客家幣，可於全台70個客家文化重點發展區的合作店家使用，盼透過建構講客、用客的消費場域，讓語言傳承與在地經濟雙向並進。

根據客委會資訊，「114年度第1次客語能力中級暨中高級認證」共1851位考生報名，計957位考生通過認證，其中756人通過中級，201人通過中高級。考生可至客家委員會官網或客語能力認證網站查詢榜單，合格證書將於114年6月23日起寄發。

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客委會指出，此次通過中級以上認證的考生，年紀最小為9歲、最年長者為78歲；教師計有334人到考，298人通過中級以上認證，通過率近9成；公務人員及學生亦分別有92人及153人通過認證。

而觀察考生整體表現，多半對於客語文字表達及音標掌握能力較為生疏，為協助考生更加熟悉客語音標，客委會特別製作「客語拼音學習平台」，內容涵蓋基礎音標教學、練習及進階應用示範，以提升學習者對拼音系統的理解與實作能力。

另外，學習平台還提供多元互動教材，幫助使用者循序漸進地掌握客語拼音；客委會哈客網路學院（https://elearning.hakka.gov.tw/mooc/index.php）每週也於官網、FB及IG推出AI客語主播，提供客語文新聞供民眾於日常生活自然學習。

客委會表示，此次認證網路查榜服務於今日開放，考生可至客委會全球資訊網查詢成績，成績單亦同步陸續寄發，合格證書將於6月23日起陸續寄發。今年10月18日還有今年度第2次的中級暨中高級認證，報名時間自6月10日起開放報名。

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