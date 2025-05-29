為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵參與客語認證 客委會：通過者將發千元客家幣

    幼兒園進行客語沉浸式教學。（記者楊綿傑攝）

    幼兒園進行客語沉浸式教學。（記者楊綿傑攝）

    2025/05/29 20:48

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年首次客語中級暨中高級認證今天放榜，共有957人通過認證，客委會表示，通過今年客語認證的考生，將收到1000元客家幣，可於全台70個客家文化重點發展區的合作店家使用，盼透過建構講客、用客的消費場域，讓語言傳承與在地經濟雙向並進。

    根據客委會資訊，「114年度第1次客語能力中級暨中高級認證」共1851位考生報名，計957位考生通過認證，其中756人通過中級，201人通過中高級。考生可至客家委員會官網或客語能力認證網站查詢榜單，合格證書將於114年6月23日起寄發。

    客委會指出，此次通過中級以上認證的考生，年紀最小為9歲、最年長者為78歲；教師計有334人到考，298人通過中級以上認證，通過率近9成；公務人員及學生亦分別有92人及153人通過認證。

    而觀察考生整體表現，多半對於客語文字表達及音標掌握能力較為生疏，為協助考生更加熟悉客語音標，客委會特別製作「客語拼音學習平台」，內容涵蓋基礎音標教學、練習及進階應用示範，以提升學習者對拼音系統的理解與實作能力。

    另外，學習平台還提供多元互動教材，幫助使用者循序漸進地掌握客語拼音；客委會哈客網路學院（https://elearning.hakka.gov.tw/mooc/index.php）每週也於官網、FB及IG推出AI客語主播，提供客語文新聞供民眾於日常生活自然學習。

    客委會表示，此次認證網路查榜服務於今日開放，考生可至客委會全球資訊網查詢成績，成績單亦同步陸續寄發，合格證書將於6月23日起陸續寄發。今年10月18日還有今年度第2次的中級暨中高級認證，報名時間自6月10日起開放報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播