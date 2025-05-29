台南玉井迎接芒果季 市區340席停車位供停放

台南玉井區公所停車場，將於芒果季期間的假日，開放遊客臨時停車。（記者劉婉君攝）

2025/05/29 18:50

〔記者劉婉君／台南報導〕天氣炎熱，台南市玉井區吃芒果冰的遊客增加，迎接即將到來的芒果季，玉井區公所近日完成噍吧哖紀念公園及老人活動中心2處停車場的整建，玉井市區共計將可提供340席停車格，提醒民眾將汽機車停放在安全的停車空間後，再安心吃冰、旅遊、買芒果，玉井警方也會加強違規取締。

玉井區長顏振羽說，噍吧哖紀念公園與老人活動中心的停車場位於玉井青果集貨市場附近，但因已設置多年，部分地坪老舊破損，區公所於2月啟動整修工程，總經費153萬元，包括地坪整修、重新畫標線、綠美化等，已於上週完工。

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顏振羽說，噍吧哖紀念停車場有9席小型汽車停車格，並增設2席電動車充電車位；民權路老人活動中心旁的停車場，緊鄰老街商圈及青果集貨市場，有3席大型客車停車格可供遊覽車停放，有助於促進地方商機與觀光發展，目前2處停車場均已開放使用，預期將在芒果季期間有效紓解人潮停車壓力，改善交通秩序。

另外，芒果季期間的假日，玉井區公所也將開放遊客臨時停車，民眾也可以將車輛停放在公所周邊的路邊停車格，或是淺山故事館周邊、玉井傳統零售市場對面的停車空間、玉井區農會的收費停車場等。

而端午節連假，玉井警分局分局長劉柏陞說，分局除規劃玉井區中正與中華路路口、玉井區台84線與民權路路口及分局前中正路與中山路路口等3處交通崗，更增派巡邏警力協助疏導車流，提醒民眾，勿貪圖一時之便違規停車，因而造成交通阻塞，影響用路人安全，或造成交通事故。

鄰近台南玉井老街及青果集貨市場的民權路老人活動中心旁停車場，近日整修完成，提供遊覽車停放。（玉井區公所提供）

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