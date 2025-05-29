澎湖縣府舉辦SBIR啟用說明會 陳光復號召企業與青年踴躍提案

廠商代表說明申請SBIR，為傳統產業豐富內容。（記者劉禹慶攝）

2025/05/29 18:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（29）日在縣府舉行「地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」啟用說明會，由縣長陳光復主持，廠商代表與縣府團隊共同說明計畫內容，鼓勵澎湖縣中小企業及青年踴躍提案，期盼藉由產業扶植與創新研發，為地方產業發展帶來新活力。

陳光復表示，澎湖是座極具發展潛力的島嶼，自然、人文資源豐富，地方產業特色多元。為協助在地產業穩健成長，縣府除了與信保基金合作，提供青年創業及中小企業貸款支持外，也持續透過SBIR計畫，提供資金與專業輔導，幫助中小企業強化技術能量、推動產業升級，進一步提升市場競爭力，並鼓勵年青朋友勇於發想、敢於創業。這幾年縣府透過SBIR計劃的持續推動，許多成功案例激勵各個產業。

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會中特別邀請「信興海產行」與「莳氛工作室」分享參與SBIR計畫的寶貴經驗。信興海產行成功研發出兼具健康與在地特色風味的常溫膠原凍飲系列；而莳氛工作室則善用在地植物資源，開發出多項具自然特色的產品，包括手工皂、沐浴露與洗手乳等，充分體現地方產業升級與永續經營的可能。

縣府建設處說，今年地方型SBIR補助計畫每案最高補助金額新臺幣100萬元整。有意申請廠商，即日起至7月25日中午12時前，備妥申請文件，送到馬公市民權路13號「SBIR專案辦公室」。

澎湖縣政府舉行地方產業創新研發推動計畫（SBIR），啟用說明會。（記者劉禹慶攝）

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