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    誤會大了！嘉義垂楊國小「拍拍怪人」是市府人員 查樹枝砸人陳情

    垂楊國小外傳有男子偷拍校園，原來是嘉義市府人員在執行公務，查證樹枝砸人陳情。（資料照）

    垂楊國小外傳有男子偷拍校園，原來是嘉義市府人員在執行公務，查證樹枝砸人陳情。（資料照）

    2025/05/29 19:25

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕有網友在社群媒體Threads貼文，嘉義市有國小前疑似出現「拍拍怪人」，警方調閱監視錄影畫面發生，男子手背身後，在垂楊國小外人行道行走，並無不法舉動，今天又查出男子其實是市政府人員，接獲1999民眾陳情到場勘查。

    中國直播主日前在台北市某國小附近拍學生，校園安全引起社會關注。網友前天行經垂楊國小，看見一名男子在學校東側圍牆探頭探腦，疑似持手機朝校園拍攝，在Threads 貼文要大家注意。

    嘉義市政府今天回應，警方調閱監視錄影畫面，查出男子其實是市政府人員，這名人員說，接獲1999服務專線民眾陳情，行經垂楊國小外人行道差點遭掉落樹枝砸到，他為了查證陳情內容是否吻合，因此從新民路、垂楊路口到新民路、上海路口拍攝，以利後續派工處理；市政將提醒人員執行公務應配戴識別證，或穿背心作為辨識，避免誤會。

    市議員顏翎熹今天在臉書貼文，校園安全是日常的警覺與制度的落實，將繼續要求市府教育處與警方加強校園周圍巡邏與通報，強化導護老師與校警警覺意識，宣導非法拍攝恐涉及《兒童及少年福利與權益保障法》、《個資法》與《妨害秘密罪》，建立可疑人士的處理標準作業流程，避免延誤因應。

    此案另發生一段插曲，議員鄭光宏日前在Threads貼文下方留言，「會轉警方協助，但是原PO的說法、真的還不知道從何調查起。」引發網友質疑其回應敷衍等失言風波。

    鄭光宏今天在臉書貼文道歉說，留言是助理所寫，未來將與服務團隊檢討處理過程瑕疵及不當留言，針對校安及學童安全，未來更積極關心與照護。

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