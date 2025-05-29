表揚768位傑出畢業生 屏東縣連2天辦3場縣長獎頒獎典禮

慈惠醫專學生蔡宜臻在全大運游泳項目奪下五金八銀、四破大會紀錄，獲頒縣長獎。（屏東縣政府提供）

2025/05/29 18:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕表揚屏東縣高國中小優秀應屆畢業生，屏東縣政府連續2天在縣府大禮堂舉辦3場縣長獎頒獎典禮，高中職195人、屏北場275人、屏南場298人，總計768位學生接受縣長周春米頒獎勉勵，3場盛會在今天（29日）下午全數舉行完畢。

屏東縣長周春米說，回憶自己的求學經歷，是青春歲月中最珍貴的一環，勉勵同學們珍惜當下，盡情學習與探索，不僅為即將迎來的人生新階段做好準備，更將成為未來職涯與人生旅程中的重要養分。

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周春米說，縣府團隊持續推動各項教育與產業政策，致力將屏東打造成一座「希望城市」，無論在出生、就學到就業各階段，縣府都有責任為孩子們打造一條向上發展的道路；隨著台積電供應鏈將進駐屏東科學園區，代表屏東相關高科技產業將落腳本地，縣府早已於去年與各級學校連結開設相關課程，讓學生提前接觸產業脈動，今年也將進一步針對修習課程的學生提供獎學金、師資培訓及課程補助，盼與縣內19所高中職學校全力配合，共同為未來布局。

今天獲表揚的學生中，慈惠醫專學生蔡宜臻憑藉在全大運游泳項目奪下5金8銀、四破大會紀錄的亮眼成績獲得縣長獎肯定，她說，自己來自澎湖，長期兼顧課業與訓練，犧牲休閒時間堅持備賽與讀書，慶幸努力終有回報，這也是首次獲得縣長獎，讓她感到意外與感動。就讀物理治療科的她也期許未來能結合專業，協助選手預防運動傷害，持續在體育與醫療領域發光發熱。

內埔農工學生施品汝為新住民子女，在校表現優異，獲選模範生並榮獲優良家庭教育獎，她說，能獲縣長獎是對自身努力的肯定，求學過程雖曾遇困難與挫折，但透過不斷學習、反思與成長，讓自己突破困境更有成就感。

來自國立屏東特殊教育學校的鍾奕均，為重度腦性麻痺，靠著家人無數次的復健陪伴與自身堅強意志，如今不僅能使用輔具行動，還能流利說出台語、客語與越南語，成為學校園遊會的「推銷冠軍」，他說，獲頒縣長獎讓他充滿感激，未來希望能夠減輕家人負擔，甚至幫助他人，成為「手心向下」的人。

玉光國小洪晨朔、李雨臻是學校的「科學小尖兵」，接連在第64、65屆縣科展中奪得第一名，他們以小花蔓澤蘭為題，開發出植物防蚊產品，實證醋的效果優於精油，展現生活與科學結合的能力。

國立屏東特殊教育學校學生鍾奕均（右二）榮獲縣長獎，接受屏東縣長周春米（左二）表揚。（屏東縣政府提供）

113學年度屏東縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，5月28日、29日分3場次舉行。（屏東縣政府提供）

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