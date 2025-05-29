太魯閣號出軌49死移工無罪！受害家屬：不接受輕放華文好

花蓮高分院今天對太魯閣號事故做出二審宣判。（記者花孟璟攝）

2025/05/29 18:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞擊事故造49條生命的逝去，至今仍然讓家屬感到無限悲傷及流不完的淚水。針對花蓮高分院就太魯閣事故刑案宣判，判處李義祥過失致死罪5年、肇事逃逸罪7年、妨礙投標罪10月，定應執行期12年6月；律師陳孟秀認為，二審的刑加重，雖然不能完全撫平家屬的痛，但能稍稍撫慰心中的傷疤。

李義祥毫不救助、離開現場 重判12年半

受害者家屬成立的「太魯閣的眼淚」，在花蓮高分院二審宣判後發出聲明，家屬認為，二審法院詳細調查事故發生後的情況，認定李義祥事後毫不救助、離開現場的誇張行徑成立了肇事逃逸罪，並且也將刑度判到了法定刑上限的7年。

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家屬們說，法院宣判了相較於一審重上許多的刑度，但是失去至親的家人們都知道，這無論如何都沒有辦法與49人死亡如此重大的侵害相稱的，這樣是為什麼家屬仍然企盼法院能夠以殺人罪來論處，而不僅僅是過失致死罪而已。

家屬代表在聲明中表示，理解法院已經努力依法認定罪刑，將過失致死罪及肇事逃逸罪都判到了法定刑上限，最終的定執行刑也幾乎就是三個罪名相加的上限。對此，我們給予法院相當的認可，這雖然不能完全撫平我們的痛，但能稍稍撫慰我們心中的傷疤。

移工華文好無罪 「沒看見家屬全部的痛」

律師陳孟秀也指出，法院竟仍判華文好無罪，家屬則是相當不解。法院說李義祥是獨自決意去用極其危險的方式拉動大貨車，但從已有證據，包括大貨車的行車紀錄器、運安會報告，是華文好首先跟李義祥提議要開怪手要拉出來嗎？是華文好把挖土機跟吊帶交給李義祥的嗎？是華文好在車前車後協助李義祥拉車嗎？以上種種，顯示華文好也一同參與，但法院認為華文好並沒有參與，家屬對此深感遺憾。

家屬認為，我們理解法院努力依法將李義祥的罪刑判到最重，讓他承擔起責任，但另一方面，法院似乎沒看見家屬心中全部的痛，輕輕放下了華文好應該承擔的責任，這是他們難以接受的部分。

「太魯閣的眼淚」指出，再重的刑度，我們親人都不會回來，只是給予社會有一個警惕 ，「我們想告訴天上的49位天使，為了你們以及公平、正義，我們不會輕言放棄！」

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