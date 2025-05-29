南市釋出125名公部門暑期工讀職缺 6/7現場報名

南市勞工局宣傳台南市公部門暑期工讀計畫快報名。（記者楊金城攝）

2025/05/29 20:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府公部門暑期工讀計畫釋出125個工讀名額，歷年最多，6月7日將在善化區文康育樂中心辦理現場報名與面試，當天公布錄取名單，歡迎設籍台南市的大學（專）以上在學生報名，預計7月7日到職上工，7/7-7/31薪資為23825元，8月月薪為28590元，但曾獲本工讀計畫進用者不得再報名。

南市勞工局局長王鑫基今天（29日）表示，南市公部門暑期工讀計畫至今舉辦13年，藉提供在學青年學習場域，透過「做中學、學中做」，讓青年在執行專案計畫過程中，強化職場技能與溝通能力，為未來就業打下良好基礎。

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勞工局職訓就服中心指出，除了讓學生執行專案計畫，累積職場工作經驗外，工讀期間也會辦理在職訓練，規劃有職災預防、簡報製作、口語表達及職業適性測驗等課程，幫助在學青年打造穩健的未來職涯起點。

提出暑期工讀職缺的，計有文化局、勞工局、衛生局、民政局、經發局、財稅局、地政局、秘書處、新聞及國際關係處、原住民族事務委員會、南區、仁德、鹽水、西港、東山、新營、柳營、六甲、新市、安平、白河、後壁區公所等29個機關單位提報37支專案計畫，計釋出125個工讀名額。

勞工局指出，6月7日採現場報名現場甄試，當天也提供免費往返善化火車站和善化文康育樂中心的接駁車。有意者可上勞工局官網下載簡章、擇一職缺報名，重複報名將會被取消資格；應試時須攜帶身分證及學生證正本。

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