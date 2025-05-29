揮軍「廚藝亞運會」 高餐大師生創意驚艷全場

高餐大師生在新加坡FHA國際廚藝挑戰賽奪得佳績。（記者洪臣宏攝）

2025/05/29 20:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄餐旅大學師生揮軍新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，共囊獲3金9銀14銅佳績，其中烘焙系林裕憲以昆蟲為發想，期能喚起生態保育重視，蔡昀蓉則以台灣香蕉製作馬卡龍，餐管系宋育誠豐富羅西尼牛排層次，3人分別拿下金牌；值得一提的是，還在學的宋育誠已被新加坡五星級飯店延攬。

高餐大今（29）日舉辦新加坡FHA國際廚藝挑戰賽成果發表會，校長陳敦基指出，該賽事被譽為「廚藝亞運會」，今年有澳洲、中國、印尼、新加坡、南韓等14個國家、上千名選手參賽，學生能拿下佳績就是榮耀台灣。

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林裕憲從小喜歡昆蟲，曾養過獨角仙、蝸牛、瓢蟲等，這次連同蜜蜂、蜻蜓等，都成了他創作主角。作品「夏日秘境的奇幻物語」拿下藝術麵包類金牌，林裕憲說，他花了4個多月完成作品，為了能將它拿回台灣，捨棄傳統糖黏式組裝，改以卡榫結構，評審團對此相當驚艷。

奪金的蔡昀蓉以香蕉等各種材料，製成鹹甜口味的馬卡龍，她說，隊友們努力備戰，光是試做的馬卡龍外殼就能堆出好幾座的小山。

羅西尼牛排是19世紀義大利音樂家所創作出的牛排料理，兩大靈魂食材為鵝肝和黑松露，宋育誠以獨特創意呈現出法式料理的優雅與奢華。宋育誠4年來在國內外賽事穿金戴銀，之前在新加坡五星級飯店實習一年，期間連假日都到飯店跨領域學習，該飯店向他招手，並表明願意等他畢業並當完兵，而宋育誠也給了自己海外拓展視野機會。

宋育誠實習期間勤奮向學，獲新加坡五星級飯店延攬。（記者洪臣宏攝）

林裕憲藉由參賽作品，喚起大家的地球生態的重視。（記者洪臣宏攝）

蔡昀蓉在馬卡龍競賽拿下金牌。（記者洪臣宏攝）

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